У Молдові закрили повітряний простір

До 16:00 повітряний простір Молдови мав бути закритий

У Молдові припинили пасажирське авіаперевезення через закриття повітряного простору. Неофіційно повідомляють про те, що на територію країни залетів безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Air Moldova.

Молдова закрила повітряний простір

Влада Республіки Молдова закрила повітряний простір над усією територією країни.

Орієнтовно ця заборона на польоти буде тривати до 16:00 за київським часом.

Причина закриття

Місцеве видання Realitea звернулося за коментарем до міністерства оборони та управління цивільної авіації Молдови.

Обидва відомства зазначили, що готують офіційні звернення з цього приводу, тож прокоментують рішення влади про закриття повітряного простору пізніше.

ЗМІ ж повідомляють про те, що повітряний простір закрили через загрозу з боку неідентифікованого безпілотного літального апарату.

Оновлено о 15:00

Місцеві ЗМІ повідомляють, що повітряний простір Молдови уже відкритий.

Офіційних коментарів з приводу цього інциденту поки що немає.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що росія хоче за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Окрім того, росія хоче поставити в країні своє "керівництво".

Фото: Pixabay