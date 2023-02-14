У Молдові закрили повітряний простір

Молдова закривала свій повітряний простір: ЗМІ повідомляли про безпілотник (ОНОВЛЕНО)
У Молдові припинили пасажирське авіаперевезення через закриття повітряного простору. Неофіційно повідомляють про те, що на територію країни залетів безпілотник.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Air Moldova.
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Молдова закрила повітряний простір
Влада Республіки Молдова закрила повітряний простір над усією територією країни.
Орієнтовно ця заборона на польоти буде тривати до 16:00 за київським часом.
Причина закриття
Місцеве видання Realitea звернулося за коментарем до міністерства оборони та управління цивільної авіації Молдови.
Обидва відомства зазначили, що готують офіційні звернення з цього приводу, тож прокоментують рішення влади про закриття повітряного простору пізніше.
ЗМІ ж повідомляють про те, що повітряний простір закрили через загрозу з боку неідентифікованого безпілотного літального апарату.
Оновлено о 15:00
Місцеві ЗМІ повідомляють, що повітряний простір Молдови уже відкритий.
Офіційних коментарів з приводу цього інциденту поки що немає.
Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що росія хоче за допомогою опозиційних протестів та із залученням людей з військовою підготовкою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Окрім того, росія хоче поставити в країні своє "керівництво".
Фото: Pixabay