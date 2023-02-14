В Молдове закрыли воздушное пространство

До 16:00 воздушное пространство Молдовы должен был быть закрытым

В Молдове прекратили пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Неофициально сообщают, что на территорию страны залетел беспилотник.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Air Moldova.

Молдова закрыла воздушное пространство

Власти Республики Молдова закрыли воздушное пространство над всей территорией страны.

Ориентировочно этот запрет на полеты продлится до 16:00 по киевскому времени.

Причина закрытия

Местное издание Realitea обратилось за комментарием в министерство обороны и управление гражданской авиации Молдовы.

Оба ведомства отметили, что готовят официальные обращения по этому поводу, поэтому прокомментируют решение властей о закрытии воздушного пространства позже.

СМИ же сообщают о том, что воздушное пространство было закрыто из-за угрозы со стороны неидентифицированного беспилотного летательного аппарата.

Обновлено в 15:00

Местные СМИ сообщают, что воздушное пространство Молдовы уже открыто.

Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока нет.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия хочет с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кроме того, россия хочет поставить в стране свое "руководство".

Фото: Pixabay