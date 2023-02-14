В Молдове закрыли воздушное пространство

Молдавия закрывала свое воздушное пространство: СМИ сообщали о беспилотнике (ОБНОВЛЕНО)
В Молдове прекратили пассажирские авиаперевозки из-за закрытия воздушного пространства. Неофициально сообщают, что на территорию страны залетел беспилотник.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Air Moldova.
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Молдова закрыла воздушное пространство
Власти Республики Молдова закрыли воздушное пространство над всей территорией страны.
Ориентировочно этот запрет на полеты продлится до 16:00 по киевскому времени.
Причина закрытия
Местное издание Realitea обратилось за комментарием в министерство обороны и управление гражданской авиации Молдовы.
Оба ведомства отметили, что готовят официальные обращения по этому поводу, поэтому прокомментируют решение властей о закрытии воздушного пространства позже.
СМИ же сообщают о том, что воздушное пространство было закрыто из-за угрозы со стороны неидентифицированного беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 15:00
Местные СМИ сообщают, что воздушное пространство Молдовы уже открыто.
Официальных комментариев по поводу этого инцидента пока нет.
Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что россия хочет с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию в Молдове. Кроме того, россия хочет поставить в стране свое "руководство".
Фото: Pixabay