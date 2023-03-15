Монастир в Іспанії вперше в історії прийняв у хор дівчат

Монастирський хор в Іспанії

Монастир Монтсеррат, розташований неподалік Барселони, приймає жінок і дівчат у новий камерний хор, який складатиметься приблизно з 25 молодих людей віком від 17 до 24 років. Це історичний крок для монастирського хору, який уперше за 700 років своєї історії приймає жінок.

Про це пише The Guardian.

Монастир в Іспанії

Батько монастиря пояснює, що рішення було ухвалено, щоб включити всіх охочих співати на Монсеррат та бути частиною хору. Новий змішаний хор буде відокремлений від чоловічого хору Есколанія, який матиме вихідний щомісяця, щоб дати хлопчикам відпочити.

Хори носитимуть однакові шати та пояс, і обидва виконуватимуть літургійні обов'язки на вихідні. Жінки та дівчата доповнюватимуть, а не конкуруватимуть з Escolania. Директор Пау Хоркера визначив ідеальний баланс для створення нового хору. Рішення про включення жінок було ухвалено голосуванням бенедиктинського ордену, керуючого монастирем.

Учні Монтсеррата вивчають стандартну шкільну програму та паралельно навчаються грати на фортепіано та ще на одному інструменті, а також вивчають теорію музики та хоровий спів. Оскільки учасники хору в основному живуть у пансіоні і змушені виступати у вихідні та у святкові дні, створюється велике навантаження на їхні сім'ї. Надаючи хористам вихідний щомісяця, новий змішаний хор має допомогти сім'ям вирішити, чи хочуть вони, щоб їхня дитина приєдналася до Escolania.

Нагадаємо, що в першу неділю Великого посту, 5 березня, віруючі традиційно відзначають Урочистість Православ'я — день, коли у православний світ нарешті повернулися злагода та мир. Це свято присвячене відновленню традиції шанування ікон у 842 році після тривалого періоду іконоборства.