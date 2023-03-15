Монастырь в Испании впервые в истории принял в хор девушек

Монастырский хор в Испании

Монастырь Монтсеррат, расположенный недалеко от Барселоны, принимает женщин и девушек в новый камерный хор, который будет состоять из примерно 25 молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. Это исторический шаг для монастырского хора, который впервые за 700 лет своей истории принимает женщин.

Об этом пишет The Guardian.

Монастырь в Испании

Отец монастыря объясняет, что решение было принято, чтобы включить всех желающих петь на Монсеррат и быть частью хора. Новый смешанный хор будет отделен от мужского хора Эсколания, который будет иметь выходной каждый месяц, чтобы дать мальчикам отдохнуть.

Хоры будут носить одинаковые облачения и пояс, и оба будут исполнять литургические обязанности на выходные дни. Женщины и девушки будут дополнять, а не конкурировать с Escolania. Директор Пау Хоркера определил идеальный баланс голосов для создания нового хора. Решение о включении женщин было принято голосованием бенедиктинского ордена, управляющего монастырем.

Ученики Монтсеррата изучают стандартную школьную программу и параллельно учатся играть на фортепиано и еще на одном инструменте, а также изучают теорию музыки и хоровое пение. Поскольку участники хора в основном живут в пансионе и вынуждены выступать по выходным и в праздничные дни, создается большая нагрузка на их семьи. Предоставляя хористам выходной каждый месяц, новый смешанный хор должен помочь семьям решить, хотят ли они, чтобы их ребенок присоединился к Escolania.

Напомним, что в первое воскресенье Великого поста, 5 марта, верующие традиционно отмечают Торжество Православия — день, когда в православный мир наконец-то вернулись согласие и мир. Этот праздник посвящен восстановлению традиции почитания икон в 842 году после продолжительного периода иконоборчества.