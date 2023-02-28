Моніторингова група назвала нові докази підриву А-50У: на що звернули увагу
Увечері 26 лютого на аеродром "Мачулищі" прибули два військово-транспортні літаки Іл-76 та Ан-26 ВКС рф. Цікаво, що прибуття цих літаків відбулося в день, коли було здійснено диверсію з літаком ДРЛО А-50У.
Про це повідомляє Белорускі Гаюн.
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Військові літаки на аеродромі
Вранці 27 лютого Іл-76 відлетів до росії. Варто зазначити, що на аеродромі "Іваново-Північний", на який він попрямував, знаходиться 610-й центр бойового застосування та переучування льотного складу, який займається модернізацією, ремонтом та зберіганням літаків ДРЛО А-50.
"Саме у 610-му центрі знаходяться на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛО А-50. А військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) значиться за 610-м центром", — йдеться в повідомленні.
Супутникові знімки липня 2022 року показують, що на аеродромі знаходиться щонайменше дев'ять таких літаків, ще один — на ремонті. У липні того ж року на аеродром "Мачулищі" також прилітали два військово-транспортні літаки Іл-76, що належать до 610-го центру, при цьому на аеродромі було помічено ДРЛО А-50.
Всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем з літаком ДРЛО А-50У, який був пошкоджений 26 лютого в результаті диверсії білоруських партизанів. Можливо, транспортний Іл-76 доставляв на "Мачулищі" спеціалістів чи запасні частини для ремонту ДРЛО А-50У.
Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося кілька вибухів.
Згодом стало відомо, що метою атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії росії. За неофіційними даними, внаслідок отриманих пошкоджень літак повністю виведено з ладу.