Мониторинговая группа назвала новые доказательства подрыва А-50У: на что обратили внимание
Вечером 26 февраля на аэродром "Мачулищи" прибыли два военно-транспортных самолета Ил-76 и Ан-26 ВКС рф. Интересно, что прибытие этих самолетов произошло в день, когда была совершена диверсия с самолетом ДРЛО А-50У.
Об этом сообщает Беларуські Гаюн.
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Военные самолеты на аэродроме
Рано утром 27 февраля Ил-76 улетел в рф. Стоит отметить, что на аэродроме "Иваново-Северный", на который он направился, находится 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава, который занимается модернизацией, ремонтом и хранением самолетов ДРЛО А-50.
"Именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50. А военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром", — говорится в сообщении.
Спутниковые снимки июля 2022 года показывают, что на аэродроме находится не менее девяти таких самолетов, еще один — на ремонте. В июле того же года на "Мачулищи" также прилетали два военно-транспортных самолета Ил-76, которые относятся к 610-му центру, при этом на аэродроме был замечен ДРЛО А-50.
Все эти факты являются косвенным подтверждением возникших технических проблем с самолетом ДРЛО А-50У, который был поврежден 26 февраля в результате диверсии белорусских партизан. Возможно, транспортный Ил-76 доставлял на "Мачулищи" специалистов или запасные части для ремонта ДРЛО А-50У.
Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.
Впоследствии стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. По неофициальным данным, в результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.