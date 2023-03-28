москва провела випробування протикорабельних ракет у Японському морі, — Міноборони рф

Випробування російських ракет

Росія провела випробування протикорабельних ракет у Японському морі. У вівторок, 28 березня, Міноборони рф заявило, що два катери здійснили імітацію ракетної атаки на макет ворожого військового корабля на відстані близько 100 кілометрів. Міністерство заявило, що ціль була успішно вражена двома крилатими ракетами "Москіт".

Про це повідомляє APNews.

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"Москіт", який у звітах НАТО називається SS-N-22 Sunburn, є надзвуковою протикорабельною крилатою ракетою зі звичайною та ядерною боєголовками. Вона здатна летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, і має радіус дії до 250 кілометрів.

У Міноборони рф повідомили, що навчання, в яких брали участь інші військові кораблі та військово-морська авіація, проходили в затоці Петра Великого в Японському морі, але не надали більш точних координат. Затока межує зі штабом Тихоокеанського флоту росії у Фокіно та знаходиться приблизно в 700 кілометрах від північного японського острова Хоккайдо.

Чиновник МЗС Японії Тасуку Мацукі, відповідальний за рф заявив, що Токіо не планує подавати протест росії через ракетні навчання.

"Загалом, Японія стурбована посиленням військової активності росії біля японських берегів і спостерігає за нею з великою зацікавленістю", — сказав Мацукі.

За його словами, рф вже проводила ракетні навчання в цьому районі в минулому і заздалегідь видавала морські попередження. Він сказав, що Японія не може коментувати наміри росії щодо цих навчань.

Нагадаємо, на засіданні Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй проігнорували резолюцію росії про розслідування вибухів на "Північних потоках". За російську резолюцію проголосували тільки Бразилія і Китай.

Також ми писали, що російські мілблогери стримано відреагували на заяву володимира путіна про те, що рф розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі. Вони вважають, що повідомлення президента рф спрямовані на західну, а не на внутрішню російську аудиторію.