Москва провела испытания противокорабельных ракет в Японском море, — Минобороны рф

Испытание российских ракет

Россия провела испытания противокорабельных ракет в Японском море. Во вторник, 28 марта, Минобороны рф заявило, что два катера осуществили имитацию ракетной атаки на макет вражеского военного корабля на расстоянии около 100 километров. Министерство заявило, что цель была успешно поражена двумя крылатыми ракетами "Москит".

Об этом сообщает APNews.

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"Москит", который в отчетах НАТО называется SS-N-22 Sunburn, является сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой с обычной и ядерной боеголовками. Она способна лететь со скоростью, втрое превышающей скорость звука, и радиус действия до 250 километров.

В Минобороны рф сообщили, что учения, в которых участвовали другие военные корабли и военно-морская авиация, проходили в заливе Петра Великого в Японском море, но не предоставили более точных координат. Залив граничит со штабом Тихоокеанского флота россии в Фокино и находится примерно в 700 километрах от северного японского острова Хоккайдо.

Чиновник МИД Японии Тасуку Мацуки, ответственный за рф заявил, что Токио не планирует подавать протест россии из-за ракетных учений.

"В общем, Япония обеспокоена усилением военной активности россии у японских берегов и наблюдает за ней с большим интересом", — сказал Мацуки.

По его словам, рф уже проводила ракетные учения в этом районе в прошлом и заранее выдавала морские предупреждения. Он сказал, что Япония не может комментировать намерения россии по этим учениям.

Напомним, на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций проигнорировали резолюцию россии о расследовании взрывов на "Северных потоках". За российскую резолюцию проголосовали только Бразилия и Китай.

Также мы писали, что российские милблогеры сдержанно отреагировали на заявление владимира Путина о том, что россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси. Они считают, что сообщения президента рф направлены на западную, а не на внутреннюю российскую аудиторию.