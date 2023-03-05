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Можливо, на борту зброя: російське судно, що перебуває під санкціями, зайшло в Чорне море, — ЗМІ

5 березня 2023 17:59
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Російське судно з військовим вантажем із Сирії зайшло у Чорне море через Босфор
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Російське вантажне судно, що перебуває під санкціями, пройшло протоку Босфор і прямує до Новоросійська. На борту може бути зброя.

Про це повідомляє профільний сайт Naval News.

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Що відомо

Босфорська протока, яка проходить через Стамбул і є суверенними водами Туреччини, закрита для військових кораблів через війну в Україні. Натомість росія використовує допоміжні та торговельні судна для переміщення військових припасів через протоки.

Судно "Спарта-4", яке прямувало в сирійське місто Тартус під приводом доставки гумдопомоги, на зворотному шляху "швидко і тихо" пройшло через Босфор у темний час доби. 

При цьому на шляху через Босфор у судна було заявлено осадок 6,2 метра, що означає велике завантаження. Під час завантаження в Тартусі на судні помітили військову техніку. Очікується, що "Спарта-4" розвантажиться в Новоросійську, де розташована база, яка бере активну участь у вторгненні в Україну.

Однак, як пише видання, це не пройшло непоміченим. Її подорож відстежували аналітики з питань оборони, а її проходження сфотографував поважний корабельний спостерігач і експерт з питань оборони Йорук Ішик. Його фотографії надають цінну інформацію, доповнюючи або підтверджуючи інші джерела.

 Нагадаємо, нещодавно Японія ввела нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

Незадовго до цього Канада розширила санкції проти рф. Список включає 129 фізичних та 63 юридичних осіб. Серед них перебувають 122 особи, у тому числі члени нижньої палати російського парламенту, які голосували за законодавство, пов'язане із вторгненням та анексією чотирьох регіонів України, а також віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента росії та російських збройних сил.

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