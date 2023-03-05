Возможно, на борту оружие: находящееся под санкциями российское судно зашло в Черное море, — СМИ

Российское судно с военным грузом из Сирии зашло в Черное море через Босфор

Российское грузовое судно, находящееся под санкциями, прошло пролив Босфор и направляется в Новороссийск. На борту возможно оружие.

Об этом сообщает профильный сайт Naval News.

Что известно

Босфорский пролив, который проходит через Стамбул и является суверенными водами Турции, закрыт для военных кораблей из-за войны в Украине. Россия же использует вспомогательные и торговые суда для перемещения военных припасов через проливы.

Судно "Спарта-4", следовавшее в сирийский город Тартус под предлогом доставки гумпомощи, на обратном пути "быстро и тихо" прошло через Босфор в темное время суток.

При этом на пути через Босфор у судна был заявлен осадок 6,2 метра, что означает большую загрузку. Во время погрузки в Тартусе на судне заметили военную технику. Ожидается, что "Спарта-4" разгрузится в Новороссийске, где расположена база, активно участвующая во вторжении в Украину.

Однако как пишет издание, это не прошло незамеченным. Ее путешествие отслеживали аналитики по вопросам обороны, а ее прохождение сфотографировал серьезный корабельный наблюдатель и эксперт по обороне Йорук Ишик. Его фотографии предоставляют ценную информацию, дополняя или подтверждая другие источники.

Отказ от военной техники: @USTreasury sanctioned SC SOUTH LLC владеет Russia flag vessel Sparta IV, itself sanctioned for being linked to SOUTH, transited Bosphorus toward BlackSea en route from Tartus to Novorossiysk carrying military cargo. Civilian vessel in name только. pic.twitter.com/QDy5q6ByOq — Yörük Işık (@YorukIsik) 5 марта 2023

Напомним, недавно Япония ввела новые санкции против россии. Речь идет о персональных ограничениях и запрете определенных видов экспорта, среди которых БпЛА.

Незадолго до этого Канада расширила санкции против россии. Список включает 129 физических и 63 юридических лиц. Среди них находятся 122 человека, в том числе члены нижней палаты российского парламента, голосовавшие за законодательство, связанное с вторжением и аннексией четырех регионов Украины, а также вице-премьеры, министры и другие сотрудники аппарата президента рф и российских вооруженных сил.