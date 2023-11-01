Евакуація із Сектору Газа – скільки евакуюють українців

Люди в секторі Гази. Фото: AP Photo/Hatem Ali

Міністерство закордонних справ України, спільно з низкою інших державних структур, розпочали процес організації вивезення громадян України із Сектору Гази. Планується, що евакуація проходитиме через контрольно-пропускний пункт "Рафах", розташований на кордоні з Єгиптом.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Як зазначив представник МЗС України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, у зв'язку з рішенням єгипетської влади дати зелене світло для виїзду іноземців із Сектору Гази, Україна активізувала заходи щодо організації евакуації своїх громадян.

На цей час:

Оновлено список тих, хто бажає залишити територію. На момент публікації інформації, їх було 358 — переважно жінки та діти.

Україна надіслала запит до відповідних органів для отримання дозволів на транзит своїх громадян через єгипетську територію.

Вирішено питання з документацією для тих, хто не має чинних паспортів.

Зарезервовано транспортні засоби для переміщення громадян.

На кордон із Сектором Гази буде відправлено дипломатичну делегацію для надання допомоги громадянам України.

За словами Ніколенка, Єгипет планує здійснювати виїзд іноземців відповідно до алфавітного порядку їхньої національності. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба особисто стежить за розвитком ситуації.

Повідомлення Олега Ніколенка. Фото: скриншот

Що пишуть ЗМІ про ситуацію у Секторі Гази

Журналісти "Української правди" стверджують, що ХАМАС заявив про те, що дозволив виїхати деяким іноземцям та пораненим палестинцям.

За даними bbc.com 88 палестинців з тяжкими пораненнями або серйозними захворюваннями отримають дозвіл на виїзд із Гази.

The Guardian повідомив о 09:20, що Єгипет відкрив контрольно-пропускний пункт Рафах, надавши можливість для обмеженої кількості людей із блокованої Гази виїхати за його межі. Єгипетська сторона погодилася допустити громадян інших країн, осіб з подвійним громадянством, а також деяких тяжко поранених.

При цьому агентство France-Presse уточнило, що поки неясно, скільки людей змогли залишити територію Сектору Гази через прикордонний пункт Рафах, розташований на півдні кордону з Єгиптом, але очікується, що кордон перетнуть близько 400 іноземних громадян та власників подвійного громадянства.

Нагадаємо, що США та Ізраїль активно обговорюють майбутнє Сектору Гази. Є можливість, що туди можуть запровадити іноземні війська, якщо ЦАХАЛ вдасться витіснити ХАМАС.