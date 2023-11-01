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МИД готовит к эвакуации украинцев из Сектора Газа

1 ноября 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эвакуация из Сектора Газа - сколько эвакуируют украинцев
Люди в Секторе Газы. Фото: AP Photo/Hatem Ali
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министерство иностранных дел Украины, совместно с рядом других государственных структур, начали процесс организации вывоза граждан Украины из Сектора Газа. Планируется, что эвакуация пройдет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Как отметил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, в связи с решением египетских властей дать зеленый свет для выезда иностранцев из Сектора Газа, Украина активизировала меры по организации эвакуации своих граждан.

На данный момент:

  • Обновлен список тех, кто желает покинуть территорию. На момент публикации информации, их было 358 - в основном женщины и дети.
  • Украина направила запрос к соответствующим органам для получения разрешений на транзит своих граждан через египетскую территорию.
  • Решены вопросы с документацией для тех, у кого нет действующих паспортов.
  • Зарезервированы транспортные средства для перемещения граждан.
  • На границу со Сектором Газа будет отправлена дипломатическая делегация для оказания помощи гражданам Украины.

По словам Николенко, Египет планирует осуществлять выезд иностранцев в соответствии с алфавитным порядком их национальности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично следит за развитием ситуации.

Олег Николенко
Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Что пишут СМИ про ситуацию в Секторе Газа

Журналисты "Украинской правды" утверждают, что ХАМАС заявил о том, что разрешил выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам.

По данным bbc.com 88 палестинцев с тяжелыми ранениями или серьезными заболеваниями получат разрешение на выезд из Газы.

The Guardian сообщил в 09:20, что Египет открыл контрольно-пропускной пункт Рафах, предоставив возможность для ограниченного числа людей из блокированной Газы выехать за его пределы. Египетская сторона согласилась допустить граждан других стран, лиц с двойным гражданством, а также некоторых тяжелораненых. 

При этом агентство France-Presse уточнило, что пока неясно, сколько людей смогли покинуть территорию Сектора Газа через пограничный пункт Рафах, расположенный на юге границы с Египтом, но ожидается что границу пересекут около 400 иностранных граждан и обладателей двойного гражданства.

Напомним, что США и Израиль активно обсуждают будущее Сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.

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