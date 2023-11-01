Эвакуация из Сектора Газа - сколько эвакуируют украинцев

Люди в Секторе Газы. Фото: AP Photo/Hatem Ali

Министерство иностранных дел Украины, совместно с рядом других государственных структур, начали процесс организации вывоза граждан Украины из Сектора Газа. Планируется, что эвакуация пройдет через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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Как отметил представитель МИД Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook, в связи с решением египетских властей дать зеленый свет для выезда иностранцев из Сектора Газа, Украина активизировала меры по организации эвакуации своих граждан.

На данный момент:

Обновлен список тех, кто желает покинуть территорию. На момент публикации информации, их было 358 - в основном женщины и дети.

Украина направила запрос к соответствующим органам для получения разрешений на транзит своих граждан через египетскую территорию.

Решены вопросы с документацией для тех, у кого нет действующих паспортов.

Зарезервированы транспортные средства для перемещения граждан.

На границу со Сектором Газа будет отправлена дипломатическая делегация для оказания помощи гражданам Украины.

По словам Николенко, Египет планирует осуществлять выезд иностранцев в соответствии с алфавитным порядком их национальности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лично следит за развитием ситуации.

Сообщение Олега Николенко. Фото: скриншот

Что пишут СМИ про ситуацию в Секторе Газа

Журналисты "Украинской правды" утверждают, что ХАМАС заявил о том, что разрешил выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам.

По данным bbc.com 88 палестинцев с тяжелыми ранениями или серьезными заболеваниями получат разрешение на выезд из Газы.

The Guardian сообщил в 09:20, что Египет открыл контрольно-пропускной пункт Рафах, предоставив возможность для ограниченного числа людей из блокированной Газы выехать за его пределы. Египетская сторона согласилась допустить граждан других стран, лиц с двойным гражданством, а также некоторых тяжелораненых.

При этом агентство France-Presse уточнило, что пока неясно, сколько людей смогли покинуть территорию Сектора Газа через пограничный пункт Рафах, расположенный на юге границы с Египтом, но ожидается что границу пересекут около 400 иностранных граждан и обладателей двойного гражданства.

Напомним, что США и Израиль активно обсуждают будущее Сектора Газа. Есть вероятность, что туда могут ввести иностранные войска, если ЦАХАЛ удастся вытеснить ХАМАС.