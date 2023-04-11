МЗС рф вперше заговорило про Пригожина: в ISW пояснили, чому це важливо

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: riafan.ru

Міністерство закордонних справ рф прокоментувало заяви засновника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина щодо порядку денного головування росії в Радбезі ООН. Це стало першою офіційною відповіддю російської держустанови на критику Пригожина. Заява МЗС рф може означати, що Кремль продовжує підривати репутацію Пригожина.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що 7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС рф в Африці. Він заявив, що російське дипломатичне відомство "абсолютно нічого не робить" і що сили "Вагнера" стикаються з "величезними труднощами" при взаємодії з міністерством та іншими державними установами в регіоні.

В Інституті нагадують, що 9 квітня МЗС відреагувало на критику Пригожина. У міністерстві повідомили, що готові співпрацювати з російськими компаніями і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а також, що низка майбутніх заходів під час головування росії в Радбезі ООН буде присвячена африканським питанням.

Після заяви МЗС Пригожин опублікував список з 15 запитань, які, на його думку, потребують термінового обговорення в Радбезі ООН, більшість з яких стосуються підтримки дій росії в Україні та Африці.

Що означає атака МЗС рф

"Атака російського МЗС на Пригожина є продовженням зусиль Кремля з дискредитації та підриву його репутації. МЗС, інші російські урядові установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською або політичною підтримкою", — зазначають аналітики ISW.

Водночас, як зазначається у звіті, Пригожин, ймовірно, критикував порядок денний МЗС росії в Радбезі ООН, намагаючись зобразити себе здібним державним діячем, здатним впливати на зовнішню політику, і заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.

"Пригожин продовжує звеличувати себе, перебільшуючи роль "вагнерівців" у війні рф проти України та використовуючи свою популярність у російському націоналістичному інформаційному просторі для критики російського уряду", — додали в ISW.

Нагадаємо, раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин похвалився кількістю вбитих найманців свого угрупування. Він опублікував звернення просто з кладовища.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов раніше висловив думку, що конфлікту між так званим "кухарем путіна", власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та генералами армії рф Сергієм Шойгу та Валерієм Герасимовим не існує. За його словами, це — черговий елемент російської інформаційної спецоперації.