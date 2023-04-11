МИД рф впервые заговорил о Пригожине: в ISW объяснили, почему это важно

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: riafan.ru

Министерство иностранных дел россии прокомментировало заявления основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина относительно повестки дня председательства россии в Совбезе ООН. Это стало первым официальным ответом российского госучреждения на критику Пригожина. Заявление МИД рф может означать, что Кремль продолжает подрывать репутацию Пригожина.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Дискуссия между МИД рф и Пригожиным

Отмечается, что 7 апреля Пригожин подверг критике работу МИД россии в Африке. Он заявил, что российское дипломатическое ведомство "совершенно ничего не делает" и что силы "Вагнера" сталкиваются с "огромными трудностями" при взаимодействии с министерством и другими государственными учреждениями в регионе.

В Институте напоминают, что 9 апреля МИД отреагировал на критику Пригожина. В министерстве сообщили, что готовы сотрудничать с российскими компаниями и предпринимателями для продвижения российского бизнеса за рубежом, а также, что ряд будущих мероприятий во время председательства россии в Совбезе ООН будут посвящены африканским вопросам.

После заявления МИД Пригожин опубликовал список из 15 вопросов, которые, по его мнению, нуждаются в срочном обсуждении в Совбезе ООН, большинство из которых касаются поддержки действий россии в Украине и Африке.

Что означает атака МИД рф

"Атака российского МИДа на Пригожина является продолжением усилий Кремля по дискредитации и подрыву его репутации. МИД, другие российские правительственные учреждения и филиалы Кремля, вероятно, стремятся пресечь любые попытки Пригожина заручиться общественной или политической поддержкой", — отмечают аналитики ISW.

В то же время, как отмечается в отчете, Пригожин, вероятно, критиковал повестку дня МИД россии в Совбезе ООН, пытаясь изобразить себя способным государственным деятелем, способным влиять на внешнюю политику, и заручиться поддержкой российского ультранационалистического сообщества.

"Пригожин продолжает превозносить себя, преувеличивая роль "вагнеровцев" в войне рф против Украины и используя свою популярность в российском националистическом информационном пространстве для критики российского правительства", — добавили в ISW.

Напомним, ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался количеством убитых наемников своей группировки. Он опубликовал обращение прямо с кладбища.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев ранее высказал мнение, что конфликта между так называемым "поваром путина", владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и генералами армии россии Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым не существует. По его словам, это очередной элемент российской информационной спецоперации.