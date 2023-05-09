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МЗС України вітає ухвалення декларації щодо воєнних злочинів РФ проти України

9 травня 2023 04:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
МЗС України вітає ухвалення декларації щодо воєнних злочинів РФ проти України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Нюрнберзької декларації щодо воєнних злочинів Росії проти України. Її ухвалили 8 травня. 

У Twitter Кулеба написав, що зараз триває робота над створенням Спеціального трибуналу над росіянами.

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"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом і Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України", — написав очільник українського МЗС.

Міністр також додав, російське керівництво, як і нацистське керівництво в 1945 році, має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії.

Нюрнберзька декларація

Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні.

Зокрема, пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду і створити трибунал для судового переслідування за злочини, вчинені в Україні.

"Закликаю міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як їх визначено в міжнародному праві, скоєних на території України", — йдеться в документі.

Нагадаємо, зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності. Й 11 зустріч наблизила Росію до нового Нюрнберзького трибуналу. Про це написав керівник Міноборони Олексій Резніков.

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