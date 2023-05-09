МЗС України вітає ухвалення декларації щодо воєнних злочинів РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення Нюрнберзької декларації щодо воєнних злочинів Росії проти України. Її ухвалили 8 травня.

У Twitter Кулеба написав, що зараз триває робота над створенням Спеціального трибуналу над росіянами.

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"Я вітаю Нюрнберзьку декларацію, яка встановлює прямий зв'язок між Нюрнберзьким трибуналом і Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України", — написав очільник українського МЗС.

Міністр також додав, російське керівництво, як і нацистське керівництво в 1945 році, має бути притягнуте до відповідальності за злочин агресії.

I welcome the Nuremberg Declaration which draws a direct link between the Nuremberg Tribunal and the Special tribunal on the crime of aggression against Ukraine we’re working on now. Russian leadership, like Nazi leadership in 1945, must be prosecuted for the crime of aggression. https://t.co/DRUVSQPdNT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2023

Нюрнберзька декларація

Міжнародна академія Нюрнберзьких принципів закликає створити трибунал для судового переслідування за злочини в Україні.

Зокрема, пропонується розширити повноваження Міжнародного кримінального суду і створити трибунал для судового переслідування за злочини, вчинені в Україні.

"Закликаю міжнародне співтовариство підтримати створення трибуналу для переслідування злочинів агресії, як їх визначено в міжнародному праві, скоєних на території України", — йдеться в документі.

Нагадаємо, зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності. Й 11 зустріч наблизила Росію до нового Нюрнберзького трибуналу. Про це написав керівник Міноборони Олексій Резніков.