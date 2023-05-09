МИД Украины приветствует принятие декларации по военным преступлениям РФ против Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует принятие Нюрнбергской декларации по военным преступлениям России против Украины. Ее приняли 8 мая.

В Twitter Кулеба написал, что сейчас идет работа над созданием Специального трибунала над россиянами.

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"Я приветствую Нюрнбергскую декларацию, которая устанавливает прямую связь между Нюрнбергским трибуналом и Специальным трибуналом по поводу преступления агрессии против Украины", — написал глава украинского МИД.

Министр также добавил, что российское руководство, как и нацистское руководство в 1945 году, должно быть привлечено к ответственности за преступление агрессии.

И welcome Nuremberg Declaration which draws direct link between the Nuremberg Tribunal and Special tribunal on crime of aggression Ukraine we're working on now. Russian leadership, как Nazi leadership в 1945, должен быть prosecuted for crime of aggression. https://t.co/DRUVSQPdNT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2023

Нюрнбергская декларация

Международная академия Нюрнбергских принципов призывает создать суд для судебного преследования за преступления в Украине.

В частности, предлагается расширить полномочия Международного уголовного суда и создать трибунал для судебного преследования за преступления, совершенные в Украине.

"Призываю международное сообщество поддержать создание трибунала для преследования преступлений агрессии, как они определены в международном праве, совершенных на территории Украины", — говорится в документе.

Напомним, встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, а также приближает привлечение России к ответственности. И 11 встреча приблизила Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.