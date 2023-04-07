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МЗС України засудило ракетні удари по Ізраїлю

7 квітня 2023 19:43
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Україна закликає сторони до мирного врегулювання конфлікту. Фото: The Times of Israel
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Україна засуджує ракетні удари з Лівану по Сектору Газа та Ізраїлю. МЗС закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

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Зазначається, що Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає за черговою хвилею ескалації безпекової ситуації на Близькому Сході, спричиненою загостренням збройного протистояння та взаємними обстрілами території Ізраїлю, Палестини та Лівану.

"Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства", — йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що у ці священні дні віряни усіх релігій особливо потребують миру, толерантності та взаємоповаги. Усі причетні сторони мають виявити мужність для шанобливого ставлення до святинь Храмової гори та задоволення релігійних потреб вірян.

"Україна підтверджує свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом політико-дипломатичного діалогу, результатом якого має стати мирне та безпечне співіснування двох держав — Ізраїлю та Палестини", — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, що увечері 6 квітня Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території Сектору Газа.

У мережі з'явилися кадри, які вказують на те, що Ізраїль завдає авіаударів по сектору Газа у відповідь на нещодавні ракетні обстріли своїх північних регіонів, скоєних раніше новим угрупованням ХАМАС із території Лівану.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ офіційно оголосила про початок операції й підтвердила, що обстрілює Сектор Газа.

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