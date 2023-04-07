МИД Украины осудило ракетные удары по Израилю

Украина призывает стороны к мирному урегулированию конфликта. Фото: The Times of Israel

Украина осуждает ракетные удары из Ливана по Сектору Газа и Израиля. МИД призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

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Отмечается, что Украина с глубоким беспокойством наблюдает за очередной волной эскалации ситуации безопасности на Ближнем Востоке, вызванной обострением вооруженного противостояния и взаимными обстрелами территории Израиля, Палестины и Ливана.

"Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание последующих жертв, разрушений и насилия", — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что в эти священные дни верующие всех религий особенно нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении. Все причастные стороны должны проявить мужество для уважительного отношения к святыням Храмовой горы и удовлетворению религиозных потребностей верующих.

"Украина подтверждает свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта путем политико-дипломатического диалога, результатом которого должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств - Израиля и Палестины", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что вечером 6 апреля Израиль начал наносить удары по террористам на территории Сектора Газа.

В сети появились кадры, указывающие на то, что Израиль наносит авиаудары по сектору Газа в ответ на недавние ракетные обстрелы своих северных регионов, совершенных ранее новой группировкой ХАМАС с территории Ливана.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ официально объявила о начале операции и подтвердила, что обстреливает Сектор Газа.