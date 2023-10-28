На аеродромі в Криму росіяни розмістили ППО і радіолокаційні станції — супутникові знімки
В мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Розміщення російських ППО на аеродромі під Севастополем
OSINT-аналітики Radio & Nukes показали супутниковий знімок аеродрому Бельбек, який окупанти перетворили на свою військову базу.
Також експерти виявили на авіабазі:
- дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
- РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
- радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;
- комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".
Крім того, з'явився знімок графіку зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Проте цей графік поки не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс". Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".
У Криму росіяни посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на території півострова.
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