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На аеродромі в Криму росіяни розмістили ППО і радіолокаційні станції — супутникові знімки

28 жовтня 2023 15:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На аеродромі в Криму росіяни розмістили ППО і радіолокаційні станції — супутникові знімки
Російська система ППО С-300. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В мережі з'явилися супутникові знімки з аеродрому Бельбек, що під окупованим Севастополем. Росіяни розмістили на аеродромі комплекси ППО та радіолокаційні станції.

Про це повідомляє  Telegram-канал "Кримський вітер".

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OSINT-аналітики Radio & Nukes показали супутниковий знімок аеродрому Бельбек, який окупанти перетворили на свою військову базу.

Знімок з супутника
Супутниковий знімок аеродрому Бельбек. Фото: OSINT-проект Radio & Nukes.

Також експерти виявили на авіабазі:

  • дві РЛС далекого радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС виявлення системи С-300/400 чи автономна типу 96Л6;
  • радар підходу RSP-27, що використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО;
  • комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".

Крім того, з'явився знімок графіку зони дії радарів на аеродромі Бельбек. Проте цей графік поки не точний, оскільки не враховує окремі конкретні характеристики кожної радіолокаційної станції.

Супутниковий знімок аеродрому Бельбек
Графік зони дії радарів. Фото: OSINT-проект Radio & Nukes.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму, у Севастополі, знайшли позиції, звідки росіяни запускають по Україні ракети "Онікс".  Активісти розшукали місце, де саме розміщується російський береговий ракетний комплекс "Бастіон".

У Криму росіяни посилюють захист залізничних поїздів. Причиною цього стали постійні диверсії на території півострова. 

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