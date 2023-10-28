На аэродроме в Крыме россияне разместили ПВО и радиолокационные станции — спутниковые снимки

Российская система ПВО С-300. Фото: wikipedia

В сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Спутниковая фотография аэродрома Бельбек. Фото: OSINT-проект Radio&Nukes.

Также эксперты обнаружили на авиабазе:

две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;

РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;

радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;

комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Кроме того, появился снимок графика зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

График зоны действия радаров. Фото: OSINT-проект Radio&Nukes.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

В Крыму россияне усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на территории полуострова.