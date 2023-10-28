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На аэродроме в Крыме россияне разместили ПВО и радиолокационные станции — спутниковые снимки

28 октября 2023 15:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На аэродроме в Крыме россияне разместили ПВО и радиолокационные станции — спутниковые снимки
Российская система ПВО С-300. Фото: wikipedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу.

Снимок со спутника
Спутниковая фотография аэродрома Бельбек. Фото: OSINT-проект Radio&Nukes.

Также эксперты обнаружили на авиабазе:

  • две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;
  • РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
  • радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;
  • комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".

Кроме того, появился снимок графика зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.

Спутниковый снимок аэродрома Бельбек
График зоны действия радаров. Фото: OSINT-проект Radio&Nukes.

Напомним, во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".

В Крыму россияне усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на территории полуострова.

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