На аэродроме в Крыме россияне разместили ПВО и радиолокационные станции — спутниковые снимки
В сети появились спутниковые снимки с аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем. Россияне разместили на аэродроме комплексы ПВО и радиолокационные станции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
Размещение российских ПВО на аэродроме под Севастополем
OSINT-аналитики Radio & Nukes показали спутниковый снимок аэродрома Бельбек, который оккупанты превратили в свою военную базу.
Также эксперты обнаружили на авиабазе:
- две РЛС дальнего радиолокационного обнаружения 5Ж6У НЕБО-У;
- РЛС обнаружения системы С-300/400 или автономная типа 96Л6;
- радар подхода RSP-27, используемый для помощи самолетам при посадке, а не для ПВО;
- комплекс противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С2".
Кроме того, появился снимок графика зоны действия радаров на аэродроме Бельбек. Однако этот график пока не точен, поскольку не учитывает конкретные характеристики каждой радиолокационной станции.
Напомним, во временно оккупированном Крыму в Севастополе нашли позиции, откуда россияне запускают по Украине ракеты "Оникс". Активисты разыскали место, где размещается российский береговой ракетный комплекс "Бастион".
В Крыму россияне усиливают защиту железнодорожных поездов. Причиной стали постоянные диверсии на территории полуострова.
Читайте Новини.LIVE!