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На Алясці зіштовхнулися військові гелікоптери США: є загиблі

28 квітня 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Алясці зіштовхнулися військові гелікоптери США: є загиблі
Гелікоптер AH-64 Apache. Фото: Армія США (ілюстративне)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер 27 квітня на Алясці зіштовхнулися два американські військові гелікоптери. Унаслідок цього троє пілотів загинули.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Що відомо

Відомо, що гелікоптери поверталися з навчального польоту, коли зіштовхнулися. Двоє солдатів загинули на місці, третій помер дорогою до лікарні. Ще один пілот зазнав поранення, наразі він у госпіталі.

На кожному гелікоптері AH-64 Apache було по дві людини, повідомив речник армії США на Алясці Джон Пеннелл. Гелікоптери належали 1-му штурмовому батальйону 25-го авіаційного полку, який базується на Алясці.

Причини катастрофи вже розслідують. Деталі справи оприлюднять згодом.

Це друга аварія військових гелікоптерів на Алясці з початку 2023 року. У лютому двоє американських солдатів зазнали поранень після того, як гелікоптер Apache впав після зльоту.

А у березні дев'ятеро солдатів загинули, коли два медичні евакуаційні гелікоптери Black Hawk зіштовхнулися під час нічних навчань у штаті Кентуккі.

Нагадаємо, 25 квітня у Російській Федерації знову упав гелікоптер. Загинула одна людина, причиною катастрофи називають технічні несправності повітряного судна.

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