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На Аляске столкнулись военные вертолеты США: есть погибшие

28 апреля 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Аляске столкнулись военные вертолеты США: есть погибшие
Вертолет AH-64 Apache. Фото: Армия США (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 27 апреля, на Аляске столкнулись два американских военных вертолета. В результате трое пилотов погибли.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Известно, что вертолеты возвращались с учебного полета, когда столкнулись. Двое солдат погибли на месте, третий скончался по дороге в больницу. Еще один пилот получил ранение, пока он в госпитале.

На каждом вертолете AH-64 Apache было по два человека, сообщил спикер армии США на Аляске Джон Пеннелл. Вертолеты принадлежали 1-му штурмовому батальону 25-го авиационного полка, который базируется на Аляске.

Причины крушения уже расследуют. Детали дела будут обнародованы впоследствии.

Это вторая авария военных вертолетов на Аляске с начала 2023 года. В феврале двое американских солдат получили ранения после того, как вертолет Apache упал после взлета.

А в марте девять солдат погибли, когда два медицинских эвакуационных вертолета Black Hawk столкнулись во время ночных учений в штате Кентукки.

Напомним, 25 апреля в Российской Федерации снова упал вертолет. Погиб один человек, причиной крушения называют технические неисправности воздушного судна.

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