На Apple 40 чоловік подали до суду через трекери AirTag

Трекер AirTag тримають у руках Фото: depositphotos.com

Компанія Apple фігуруватиме у судовому процесі. Справа у тому, що на компанію скаржатся щонайменше 40 чоловік. Вони стверджують, що трекери AirTag призвели до несанкціонованого стеження, угонів елітних авто та кількох вбивств.

Про це повідомляє видання Ars Technica.

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У колективному позові йдеться, що Apple не зробила достатніх кроків для "захисту людей від небажаного, небезпечного відстеження". Наприклад, користувачі Android не мають жодних захисних заходів від трекерів AirTag.

Позивачі вважають, що Apple недбало ставиться до скарг на неправомірне використання пристроїв.

У свою чергу Apple заявила, що тепер користувачі будуть отримувати попередження, що таємне стеження за іншими заборонено, а AirTag оснащений спеціальним попереджувальним сигналом, який активується, коли пристрій запідозрить ознаки несанкціонованого відстеження.

Нагадаємо, у відповідь на масове поширення штучного інтелекту у технологічних сферах компанія Apple теж намагається не відставати. Так, у підприємстві працюють над створенням чат-боту Apple GPT.