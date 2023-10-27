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На Apple 40 человек подали в суд из-за трекеров AirTag

27 октября 2023 03:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Apple 40 человек подали в суд из-за трекеров AirTag
Трекер AirTag держат в руках Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Компания Apple будет фигурировать в судебном процессе. Дело в том, что на компанию жалуются не менее 40 человек. Они утверждают, что трекеры AirTag привели к несанкционированной слежке, угонам элитных авто и нескольким убийствам.

Об этом сообщает издание Ars Technica.

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На Apple 40 человек подали в суд

В коллективном иске говорится, что Apple не сделала достаточных шагов для "защиты людей от нежелательного, опасного отслеживания". К примеру, пользователи Android не имеют никаких защитных мер от трекеров AirTag.

Истцы считают, что Apple небрежно относится к жалобам на неправомерное использование устройств.

В свою очередь Apple заявила, что теперь пользователи будут получать предупреждение, что тайная слежка за другими запрещена, а AirTag оснащен специальным предупредительным сигналом, который активируется, когда устройство заподозрит признаки несанкционированного отслеживания.

Напомним, в ответ на массовое распространение искусственного интеллекта в технологических областях компания Apple тоже пытается не отставать. Да, в предприятии работают над созданием чат-бота Apple GPT.

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