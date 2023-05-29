На аукціон виставили олівець, подарований Євою Браун Адольфу Гітлеру

Фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер з дружиною Євою Браун. Фото: німецький федеральний архів

У Північній Ірландії на аукціоні продаватимуть олівець Адольфа Гітлера. Цей експонат нібито подарувала канцлеру нацистської Німеччини його дружина Єва Браун.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Олівець Гітлера

У Північній Ірландії на Bloomfield Auctions планують виставити на продаж олівець, який очільнику нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру нібито подарувала його дружина Єва Браун.

Подарунок, як стверджується, був зроблений на 52 річницю з дня народження фюрера, 20 квітня 1941 року.

На олівці є напис "Єва", зроблений німецькою мовою, та ініціали АН, що має означати Adolf Hitler.

За оцінками, цей раритет планують продати за суму від 50 до 80 тисяч фунтів стерлінгів.

Які ще речі нацистського вождя виставлять на аукціон

Крім подарованого олівця, на аукціон, який відбудеться у столиці Північної Ірландії Белфасті 6 червня, планують виставити ще й фотографію Адольфа Гітлера.

Світлина, як стверджують організатори аукціону, підписана власноруч нацистським фюрером.

Нагадаємо, що в Україні минулого року один із відомих мережевих гіпермаркетів втрапив у скандал, бо на його сайті продавалася книжка Адольфа Гітлера "Моя боротьба".