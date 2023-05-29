На аукцион выставили карандаш, подаренный Евой Браун Адольфу Гитлеру

Фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер с супругой Евой Браун. Фото: немецкий федеральный архив

В Северной Ирландии на аукционе будут продавать карандаш Адольфа Гитлера. Этот экспонат якобы подарила канцлеру нацистской Германии его супруга Ева Браун.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Карандаш Гитлера

В Северной Ирландии на Bloomfield Auctions планируют выставить на продажу карандаш, который главе нацистской Германии Адольфу Гитлеру якобы подарила его супруга Ева Браун.

Подарок, как утверждается, был сделан на 52-ю годовщину со дня рождения фюрера, 20 апреля 1941 года.

На карандаше есть надпись "Ева", сделанная на немецком языке, и инициалы АН, что означает Adolf Hitler.

По оценкам этот раритет планируют продать за сумму от 50 до 80 тысяч фунтов стерлингов.

Какие еще вещи нацистского вождя выставят на аукцион

Кроме подаренного карандаша, на аукцион, который состоится в столице Северной Ирландии Белфасте 6 июня, планируется выставить еще и фотографию Адольфа Гитлера.

Фотография, как утверждают организаторы аукциона, подписана собственноручно нацистским фюрером.

Напомним, что в Украине в прошлом году один из известных сетевых гипермаркетов стал участником скандала, потому что на его сайте продавалась книга Адольфа Гитлера "Моя борьба".