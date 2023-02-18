На Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Шона Пенна про війну в Україні
На Берлінському кінофестивалі відбулася прем’єра фільму Шона Пенна Superpower. Він розповідає про війну в Україні.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
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Шон та Аарон Кауфман показали російське вторгнення. 24 лютого 2022 року Пенн перебував у Києві та зміг побачити на власні очі початок повномасштабної війни.
"Дякую Шону та Аарону за цей чудовий фільм. Бо битва за правдиву історію — це ще один фронт війни, на якому ми повинні виграти. Правда у кіно — це наша перемога", — пише Єрмак.
Нагадаємо, фільм "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters), знятий у копродукції України, Данії, Швеції та Фінляндії, увійшов у номінацію "Найкращий документальний фільм" премії "Оскар". Це перший український фільм, який побореться за головну кіностатуетку світу.
Також ми писали, що фільм "Клондайк" режисерки Марини Ер Горбач, який був обраний кандидатом від України на премію "Оскар", вийде у кінопрокат у США. Дистриб'юцією стрічки за океаном займається компанія Samuel Goldwyn Films.