На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна "Superpower". Он рассказывает о войне в Украине.
Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
-
За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters
-
Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм
-
Наводила ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала корректировщицу огня
-
Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"
-
В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов
-
Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек
-
Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС
-
Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят
-
В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси
-
Россияне обстреляли Очаков: предполагают, что это были зажигательные снаряды
Подробности
Шон и Аарон Кауфман показали русское вторжение. 24 февраля 2022 года Пенн находился в Киеве и смог увидеть своими глазами начало полномасштабной войны.
"Благодарю Шона и Аарона за этот замечательный фильм. Потому что битва за правдивую историю — это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть. Правда в кино — это наша победа", — пишет Ермак.
Напомним, фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии "Оскар". Это первый украинский фильм, который сразится за главную киностатуэтку мира.
Также мы писали, что фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач, избранный кандидатом от Украины на премию "Оскар", выйдет в кинопрокат в США. Дистрибьюцией фильма за океаном занимается компания Samuel Goldwyn Films.