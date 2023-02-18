На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине

Шон Пенн

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна "Superpower". Он рассказывает о войне в Украине.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

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Шон и Аарон Кауфман показали русское вторжение. 24 февраля 2022 года Пенн находился в Киеве и смог увидеть своими глазами начало полномасштабной войны.

"Благодарю Шона и Аарона за этот замечательный фильм. Потому что битва за правдивую историю — это еще один фронт войны, на котором мы должны выиграть. Правда в кино — это наша победа", — пишет Ермак.

Напомним, фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters), снятый в копродукции Украины, Дании, Швеции и Финляндии, вошел в номинацию "Лучший документальный фильм" премии "Оскар". Это первый украинский фильм, который сразится за главную киностатуэтку мира.

Также мы писали, что фильм "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач, избранный кандидатом от Украины на премию "Оскар", выйдет в кинопрокат в США. Дистрибьюцией фильма за океаном занимается компания Samuel Goldwyn Films.