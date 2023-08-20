На іспанському острові Тенерифі продовжує вирувати пожежа: влада оголосила евакуацію
На іспанському острові Тенерифе четвертий день поспіль вирують лісові пожежі. Станом на суботу, 19 серпня, з острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 населених пунктів.
Про це інформує Reuters.
Пожежі на острові Тенериф не вщухають
Повідомляється, що пожежі спалахнули 16 серпня у гірському національному парку навколо вулкану Тейде, внаслідок спеки. Вони залишаються неконтрольованими, проте наразі не перекинулись на основні туристичні зони.
Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень.
Також відомо, що гасіння пожежі ускладнюють зростання температури й посилення вітру.
Нагадаємо, лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей.
Також в Якутії зафіксували одночасно майже 100 лісових пожеж.