На іспанському острові Тенерифі продовжує вирувати пожежа: влада оголосила евакуацію

Лісова пожежа в Іспанії. Фото: Reuters

На іспанському острові Тенерифе четвертий день поспіль вирують лісові пожежі. Станом на суботу, 19 серпня, з острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 населених пунктів.

Про це інформує Reuters.

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Повідомляється, що пожежі спалахнули 16 серпня у гірському національному парку навколо вулкану Тейде, внаслідок спеки. Вони залишаються неконтрольованими, проте наразі не перекинулись на основні туристичні зони.

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень.

Також відомо, що гасіння пожежі ускладнюють зростання температури й посилення вітру.

Нагадаємо, лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей.

Також в Якутії зафіксували одночасно майже 100 лісових пожеж.