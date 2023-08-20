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На іспанському острові Тенерифі продовжує вирувати пожежа: влада оголосила евакуацію

20 серпня 2023 01:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На іспанському острові Тенерифі продовжує вирувати пожежа: влада оголосила евакуацію
Лісова пожежа в Іспанії. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На іспанському острові Тенерифе четвертий день поспіль вирують лісові пожежі. Станом на суботу, 19 серпня, з острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 населених пунктів.

Про це інформує Reuters.

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Повідомляється, що пожежі спалахнули 16 серпня у гірському національному парку навколо вулкану Тейде, внаслідок спеки. Вони залишаються неконтрольованими, проте наразі не перекинулись на основні туристичні зони.

Станом на обід суботи полум'я поширилось на площу близько 5 тисяч гектарів уздовж 50-кілометрового периметра, але жоден житловий будинок не зазнав пошкоджень. 

Також відомо, що гасіння пожежі ускладнюють зростання температури й посилення вітру.

Нагадаємо, лісові пожежі на Гавайських островах забрали життя 89 людей.

Також в Якутії зафіксували одночасно майже 100 лісових пожеж.

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