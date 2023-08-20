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На испанском острове Тенерифе продолжает бушевать пожар: власти объявили эвакуацию

20 августа 2023 01:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На испанском острове Тенерифе продолжает бушевать пожар: власти объявили эвакуацию
Лесной пожар в Испании. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На испанском острове Тенерифе четвертый день подряд бушуют лесные пожары. На субботу, 19 августа, с острова эвакуировали более 26 тысяч человек из 11 населенных пунктов.

Об этом информирует Reuters.

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Сообщается, что пожары вспыхнули 16 августа в горном национальном парке вокруг вулкана Тейде в результате жары. Они остаются неконтролируемыми, однако пока не перекинулись на основные туристические зоны.

По состоянию на обед субботы пламя распространилось на площадь около 5 тысяч гектаров вдоль 50-километрового периметра, но ни один жилой дом не получил повреждений.

Также известно, что тушение пожара затрудняет рост температуры и усиление ветра.

Напомним, лесные пожары на Гавайских островах унесли жизни 89 человек.

Также в Якутии зафиксировали одновременно около 100 лесных пожаров.

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