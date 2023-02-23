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На карнавалі в Ріо-де-Жанейро виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника

23 лютого 2023 17:14
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Фестиваль у Ріо-де-Жанейро 2023 — на параді виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника
Карнавал в Ріо-де-Жанейро
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У Ріо-де-Жанейро 17 лютого розпочався традиційний карнавал, який у минулі роки скасовували та обмежували через пандемію COVID-19. На бурхливому карнавальному параді виграла школа самби Imperatriz Leopoldinense, вшанувавши бразильського розбійника початку XX століття, якого багато хто порівнює з Робін Гудом. 

Про це пише BBC News

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Що відомо про бразильського розбійника

Капітан Віргуліно Феррейра, більш відомий як Лампіао, є суперечливою фігурою. Одні вважають його народним героєм, інші кажуть, що він був простим бандитом.

Лампіао, народжений наприкінці ХІХ століття, виріс у сільській місцевості на північному сході Бразилії. Після суперечки з могутнім землевласником. для його родини настали важкі часи, і Лампіао та деякі з його братів приєдналися до групи місцевих розбійників.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

Банди бандитів, подібні до тієї, яку очолив Лампіао, бродили сільською місцевістю північного сходу Бразилії, грабуючи та крадучи.

Вони також вимагали від землевласників грошей на захист в обмін на те, щоб вони не спрямовували їхнє майно.

Хоча вони мали підтримку деяких місцевих жителів, які вважали, що вони атакують величезну нерівність між багатими та бідними в цьому регіоні Бразилії, на них полювали ті, кого вони тероризували.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

Деякі з поплавців були прикрашені величезними черепами та схожі на сцени з пекла, з танцюристами, одягненими як дияволи, на честь легенди про те, що Лампіао опинився в пеклі після свого злочинного життя.

В чому особливість перемоги Imperatriz Leopoldinense

Тема Imperatriz Leopoldinense була незвичайною тим, що імітувала землисті кольори північного сходу, а багато суконь були більш фольклорними за своєю природою.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

Інші школи самби, які змагалися за титул, вибрали яскраве пір’я, яке зазвичай асоціюється з карнавалом.

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

Карнавал у Ріо-де-Жанейро

За розрахунками федерального уряду Бразилії, цьогоріч 46 мільйонів людей приєднаються до свят, що розпочнуться 17 лютого і триватимуть до 22 лютого. Заходи відбудуться у містах Ріо-де-Жанейро, Сальвадорі, Ресіфі та столиці Сан-Паулу, де вже розпочалися вуличні вечірки.

Головна подія буде на Самбодромі.

Торік пандемія коронавірусу змусила Ріо перенести карнавал на два місяці і скасувати частину розваг.

Цього року Ріо дав дозвіл на проведення понад 600 вуличних вечірок, відомих як "blocos" (з португальської "блоки" — Ред.), також очікується багато несанкціонованих заходів. 

Президент ліги шкіл самби Ріо Хорхе Перлінгейро сказав, що цьогорічний карнавал поб’є рекорди на Самбадромі, де очікується близько 100 тисяч учасників і глядачів щодня. Він додав, що упродовж святкування має відбутися 18 тисяч парадів.

Ріо очікує близько 5 мільярдів реалів (близько 1 мільярда доларів) прибутку від роботи сфери послуг під час карнавалу, повідомив президент туристичного агентства міста Ронні Коста.

Нагадаємо, український музичний фестиваль Atlas став переможцем премії European Festival Awards

Фото: REUTERS

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