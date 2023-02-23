Фестиваль у Ріо-де-Жанейро 2023 — на параді виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника

Карнавал в Ріо-де-Жанейро

У Ріо-де-Жанейро 17 лютого розпочався традиційний карнавал, який у минулі роки скасовували та обмежували через пандемію COVID-19. На бурхливому карнавальному параді виграла школа самби Imperatriz Leopoldinense, вшанувавши бразильського розбійника початку XX століття, якого багато хто порівнює з Робін Гудом.

Про це пише BBC News.

Що відомо про бразильського розбійника

Капітан Віргуліно Феррейра, більш відомий як Лампіао, є суперечливою фігурою. Одні вважають його народним героєм, інші кажуть, що він був простим бандитом.

Лампіао, народжений наприкінці ХІХ століття, виріс у сільській місцевості на північному сході Бразилії. Після суперечки з могутнім землевласником. для його родини настали важкі часи, і Лампіао та деякі з його братів приєдналися до групи місцевих розбійників.

Банди бандитів, подібні до тієї, яку очолив Лампіао, бродили сільською місцевістю північного сходу Бразилії, грабуючи та крадучи.

Вони також вимагали від землевласників грошей на захист в обмін на те, щоб вони не спрямовували їхнє майно.

Хоча вони мали підтримку деяких місцевих жителів, які вважали, що вони атакують величезну нерівність між багатими та бідними в цьому регіоні Бразилії, на них полювали ті, кого вони тероризували.

Деякі з поплавців були прикрашені величезними черепами та схожі на сцени з пекла, з танцюристами, одягненими як дияволи, на честь легенди про те, що Лампіао опинився в пеклі після свого злочинного життя.

В чому особливість перемоги Imperatriz Leopoldinense

Тема Imperatriz Leopoldinense була незвичайною тим, що імітувала землисті кольори північного сходу, а багато суконь були більш фольклорними за своєю природою.

Інші школи самби, які змагалися за титул, вибрали яскраве пір’я, яке зазвичай асоціюється з карнавалом.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро

За розрахунками федерального уряду Бразилії, цьогоріч 46 мільйонів людей приєднаються до свят, що розпочнуться 17 лютого і триватимуть до 22 лютого. Заходи відбудуться у містах Ріо-де-Жанейро, Сальвадорі, Ресіфі та столиці Сан-Паулу, де вже розпочалися вуличні вечірки.

Головна подія буде на Самбодромі.

Торік пандемія коронавірусу змусила Ріо перенести карнавал на два місяці і скасувати частину розваг.

Цього року Ріо дав дозвіл на проведення понад 600 вуличних вечірок, відомих як "blocos" (з португальської "блоки" — Ред.), також очікується багато несанкціонованих заходів.

Президент ліги шкіл самби Ріо Хорхе Перлінгейро сказав, що цьогорічний карнавал поб’є рекорди на Самбадромі, де очікується близько 100 тисяч учасників і глядачів щодня. Він додав, що упродовж святкування має відбутися 18 тисяч парадів.

Ріо очікує близько 5 мільярдів реалів (близько 1 мільярда доларів) прибутку від роботи сфери послуг під час карнавалу, повідомив президент туристичного агентства міста Ронні Коста.

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Фото: REUTERS