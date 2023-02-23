Фестиваль в Рио-де-Жанейро 2023 - на параде выиграла школа самбы, которая почтила бразильского разбойника

На карнавале в Рио-де-Жанейро выиграла школа самбы, почтившая бразильского разбойника
В Рио-де-Жанейро 17 февраля начался традиционный карнавал, который в прошлые годы был отменен и ограничен из-за пандемии COVID-19. На бурном карнавальном параде выиграла школа самбы Imperatriz Leopoldinense, почтив бразильского разбойника начала XX века, которого многие сравнивают с Робин Гудом.
Об этом пишет BBC News.
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Что известно о бразильском разбойнике
Капитан Виргулино Феррейра, более известный как Лампиао, противоречивая фигура. Одни считают его народным героем, другие говорят, что он был обычным бандитом.
Лампиао, родившийся в конце XIX века, вырос в сельской местности на северо-востоке Бразилии. После спора с могущественным землевладельцем. Для его семьи наступили трудные времена, и Лампиао и некоторые из его братьев присоединились к группе местных разбойников.
Банды бандитов, подобные той, которую возглавил Лампиао, бродили по сельской местности северо-востока Бразилии, грабя и воруя.
Они требовали от землевладельцев денег на защиту в обмен на то, чтобы они не направляли их имущество.
Хотя они имели поддержку некоторых местных жителей, которые считали, что они атакуют огромное неравенство между богатыми и бедными в этом регионе Бразилии, за ними охотились те, кого они терроризировали.
Некоторые из поплавков были украшены огромными черепами и похожи на сцены из ада, с танцорами, одетыми как дьяволы, в честь легенды, что Лампиао оказался в аду после своей преступной жизни.
В чем особенность победы Imperatriz Leopoldinense
Тема Imperatriz Leopoldinense была необычной тем, что имитировала землистые цвета северо-востока, а многие платья были более фольклорными по своей природе.
Другие школы самбы, соревновавшиеся за титул, выбрали яркие перья, обычно ассоциирующиеся с карнавалом.
Карнавал в Рио-де-Жанейро
По расчетам федерального правительства Бразилии, в этом году 46 миллионов человек присоединятся к праздникам, которые начнутся 17 февраля и продлятся до 22 февраля. Мероприятия пройдут в городах Рио-де-Жанейро, Сальвадоре, Ресифи и столице Сан-Паулу, где уже начались уличные вечеринки.
Главное событие будет на Самбодроме.
В прошлом году пандемия коронавируса заставила Рио перенести карнавал на два месяца и упразднить часть развлечений.
В этом году Рио дал разрешение на проведение более 600 уличных вечеринок, известных как "blocos" (из португальской "блоки" - Ред.), также ожидается много несанкционированных мероприятий.
Президент лиги школ самбы Рио Хорхе Перлингейро сказал, что карнавал в этом году побьет рекорды на Самбадроме, где ожидается около 100 тысяч участников и зрителей ежедневно. Он добавил, что в течение празднования должно состояться 18 тысяч парадов.
Рио ожидает около 5 миллиардов реалов (около 1 миллиарда долларов) прибыли от работы сферы услуг во время карнавала, сообщил президент туристического агентства города Ронни Коста.
Напомним, украинский музыкальный фестиваль Atlas стал победителем премии European Festival Awards
Фото: REUTERS