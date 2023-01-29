В Ірані вибухи - ЗМІ пишуть про військову операцію

Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, 29 січня, почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Про це йдеться Twitter OSINTdefender.

Деталі

За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

Also happening now -

Huge fire in Salimi industrial town in Azarshahr, east Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

За даними деяких іранських ЗМІ, причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Але влада країни це не підтверджує.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.

Вибухи також пролунали на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. За попередніми даними, її та інші військові бази країни атакували безпілотники.

У соцмережах також повідомляється про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті. Також у деяких районах столиці Ірану чути стрілянину, у небі помічена військова авіація.

Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Повідомляється, що Вища рада національної безпеки Ірану скликала надзвичайне засідання для обговорення атак безпілотників щодо стратегічних оборонних підприємств.