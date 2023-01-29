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На низці стратегічних підприємств Ірану пролунали потужні вибухи: деталі

29 січня 2023 03:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
В Ірані вибухи - ЗМІ пишуть про військову операцію
Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

На великих підприємствах у різних районах Ірану сьогодні вночі, 29 січня, почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Про це йдеться Twitter OSINTdefender.

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Деталі

За даними на 1:00 за київським часом, вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

  • на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
  • у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
  • на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
  • у місті Кередж, провінція Альборз.

За даними джерел, в Ісфахані вибух стався на заводському складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок інциденту немає.

В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників. Про загиблих та постраждалих не повідомляється.

За даними деяких іранських ЗМІ, причинами подій могли стати удари американських чи ізраїльських безпілотників. Але влада країни це не підтверджує.

У Міноборони Ірану підтвердили, що на один із його об'єктів був скоєний напад із використанням безпілотників. Але у відомстві наголосили, що всі загрози було ліквідовано заздалегідь.

Вибухи також пролунали на авіабазі Носі в іранському місті Хамадан. За попередніми даними, її та інші військові бази країни атакували безпілотники.

У соцмережах також повідомляється про вибухи, які пролунали у Тегерані та Решті. Також у деяких районах столиці Ірану чути стрілянину, у небі помічена військова авіація.

Арабські ЗМІ розповсюджують повідомлення про початок військової операції Ізраїлю в Ірані, проте інформація не підтверджена офіційними джерелами.

Повідомляється, що Вища рада національної безпеки Ірану скликала надзвичайне засідання для обговорення атак безпілотників щодо стратегічних оборонних підприємств.

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