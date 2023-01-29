В Иране взрывы - СМИ пишут о военной операции

На ряде стратегических предприятий Ирана прогремели мощные взрывы: детали
На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране.
Об этом говорится в Twitter OSINTdefender.
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Подробности
По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в Кередж, провинция Альборз.
По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.
Also happening now -— Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023
Огромный огонь в Салими промышленного центра в Азаршагре, на севере Ázerbaijan provincia #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ
По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.
В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.
Взрывы также раздались на авиабазе Носи в иранском городе Хамадан. По предварительным данным ее и другие военные базы страны атаковали беспилотники.
Locals claim government buildings в #Tehran attacked #Israel #Iran pic.twitter.com/BjKMyrjsGy— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) January 29, 2023
В соцсетях также сообщается о взрывах, произошедших в Тегеране и Реште. Также в некоторых районах столицы Ирана слышна стрельба, в небе замечена военная авиация.
Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране, однако информация не подтверждена официальными источниками.
Сообщается, что Высший совет национальной безопасности Ирана созвал чрезвычайное заседание для обсуждения атак беспилотников по стратегическим оборонным предприятиям.