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На ряде стратегических предприятий Ирана прогремели мощные взрывы: детали

29 января 2023 03:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
В Иране взрывы - СМИ пишут о военной операции
Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране.

Об этом говорится в Twitter OSINTdefender.

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Подробности

По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:

  • на оборонном предприятии в городе Исфахан;
  • в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
  • на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
  • в Кередж, провинция Альборз.

По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.

Взрывы также раздались на авиабазе Носи в иранском городе Хамадан. По предварительным данным ее и другие военные базы страны атаковали беспилотники.

В соцсетях также сообщается о взрывах, произошедших в Тегеране и Реште. Также в некоторых районах столицы Ирана слышна стрельба, в небе замечена военная авиация.

Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Сообщается, что Высший совет национальной безопасности Ирана созвал чрезвычайное заседание для обсуждения атак беспилотников по стратегическим оборонным предприятиям.

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