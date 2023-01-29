В Иране взрывы - СМИ пишут о военной операции

Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране

На крупных предприятиях в разных районах Ирана сегодня ночью, 29 января, начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране.

Об этом говорится в Twitter OSINTdefender.

Подробности

По данным на 1:00 по киевскому времени, взрывы были подтверждены на четырех объектах:

на оборонном предприятии в городе Исфахан;

в городе Хой провинции Западный Азербайджан;

на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;

в Кередж, провинция Альборз.

По данным источников, в Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

Also happening now -

Огромный огонь в Салими промышленного центра в Азаршагре, на севере Ázerbaijan provincia #Iran pic.twitter.com/1YXfq8s8xJ — Aleph א (@no_itsmyturn) January 28, 2023

По данным некоторых иранских СМИ, причинами происшествия могли стать удары американских или израильских беспилотников. Но власти страны это не подтверждают.

В Минобороны Ирана подтвердили, что на один из его объектов было совершено нападение с использованием беспилотников. Но в ведомстве подчеркнули, что все угрозы были ликвидированы заранее.

Взрывы также раздались на авиабазе Носи в иранском городе Хамадан. По предварительным данным ее и другие военные базы страны атаковали беспилотники.

В соцсетях также сообщается о взрывах, произошедших в Тегеране и Реште. Также в некоторых районах столицы Ирана слышна стрельба, в небе замечена военная авиация.

Арабские СМИ распространяют сообщения о начале военной операции Израиля в Иране, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Сообщается, что Высший совет национальной безопасности Ирана созвал чрезвычайное заседание для обсуждения атак беспилотников по стратегическим оборонным предприятиям.