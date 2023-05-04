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На півдні Росії загорівся ще один нафтопереробний завод

4 травня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Ростовській області Росії горів Новошахтинський нафтопереробний завод
Попередня пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі, що сталася улітку 2022 року. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У ніч проти 4 травня в Росії загорілося кілька нафтопереробних заводів. Услід за Ільським НПЗ на Кубані вибух стався на Новошахтинському заводі у Ростовській області.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

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За словами Голубєва, вибух на Новошахтинському нафтопереробному заводі стався у ніч з 3 на 4 травня.

Губернатор запевнив, що причиною вибуху стала атака безпілотного літального апарату. 

Втім, якщо вірити очільнику Ростовської області, то дрон атакував об’єкт (міжцехову естакаду), який тільки будувався.

Наслідки вибуху

Василь Голубєв запевнив, що на Новошахтинському НПЗ усе в порядку.

Пожежу, мовляв, відразу погасили, причому власними силами, без виклику МНСників, жертв і постраждалих також немає.

Нагадаємо, що Новошахтинський НПЗ горить не вперше під час великої війни. Попередня пожежа тут сталася у червні 2022 року.

Додамо, що сьогодні вночі у сусідньому Краснодарському краї РФ також горів нафтопереробний завод.

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