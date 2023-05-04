В Ростовской области России горел Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод

Предыдущий пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, произошедший летом 2022 года. Фото: росСМИ

В ночь на 4 мая в России загорелось несколько нефтеперерабатывающих заводов. Вслед за Ильским НПЗ на Кубани взрыв произошел на Новошахтинском заводе в Ростовской области.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев.

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Очередной взрыв на НПЗ

По словам Голубева, взрыв на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел в ночь с 3 на 4 мая.

Губернатор заверил, что причиной взрыва стала атака беспилотного летательного аппарата.

Впрочем, если верить руководителю Ростовской области, то дрон атаковал только строившийся объект (межцеховую эстакаду).

Последствия взрыва

Василий Голубев заверил, что на Новошахтинском НПЗ все в порядке.

Пожар, мол, сразу погасили, причем своими силами, без вызова МЧСников, жертв и пострадавших также нет.

Напомним, что Новошахтинский НПЗ горит не впервые во время войны. Предыдущий пожар здесь произошел в июне 2022 года.

Добавим, что сегодня ночью в соседнем Краснодарском крае РФ также горел нефтеперерабатывающий завод.