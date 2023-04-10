На півночі Судану археологи знайшли вишукані християнські фрески: у чому їх унікальність
Під час розкопок на території стародавнього міста Донгола на півночі Судану археологи виявили християнські декоративні фрески.
Про це пише Heritage Daily.
Розкопки виявили підземну камеру та комплекс склепінчастих і куполоподібних приміщень, побудованих із глиняної цегли, які датуються періодом 16-19 століття нашої ери в період султанату Фундж.
Кілька кімнат прикрашені колекцією фресок, що демонструють християнські сцени із зображенням Христа, архангела Михаїла, Марії та зображень нубійського правителя. Твір супроводжують написи, в одному з яких кілька разів згадується цар Давид і просить Бога захистити місто.
"Він був одним із останніх правителів християнської Макурії, чиє правління знаменує собою початок кінця царства. З невідомих причин цар Давид напав на Єгипет, який у відповідь вторгся в Нубію, і Донгола була завойована вперше в своїй історії. Можливо, картина була створена, коли армія мамлюків наближалася до міста або брала його в облогу", — зазначають археологи.
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