На півночі Судану археологи знайшли вишукані християнські фрески: у чому їх унікальність

Археологи виявили христианские фрески. Фото: Варшавський університет

Під час розкопок на території стародавнього міста Донгола на півночі Судану археологи виявили християнські декоративні фрески.

Про це пише Heritage Daily.

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Археологи знайшли вишукані християнські фрески. Фото: Варшавський університет

Кілька кімнат прикрашені колекцією фресок, що демонструють християнські сцени із зображенням Христа, архангела Михаїла, Марії та зображень нубійського правителя. Твір супроводжують написи, в одному з яких кілька разів згадується цар Давид і просить Бога захистити місто.

"Він був одним із останніх правителів християнської Макурії, чиє правління знаменує собою початок кінця царства. З невідомих причин цар Давид напав на Єгипет, який у відповідь вторгся в Нубію, і Донгола була завойована вперше в своїй історії. Можливо, картина була створена, коли армія мамлюків наближалася до міста або брала його в облогу", — зазначають археологи.

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