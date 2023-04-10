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На півночі Судану археологи знайшли вишукані християнські фрески: у чому їх унікальність

10 квітня 2023 04:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Археологи виявили христианские фрески. Фото: Варшавський університет
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час розкопок на території стародавнього міста Донгола на півночі Судану археологи виявили християнські декоративні фрески.

Про це пише Heritage Daily.

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Розкопки виявили підземну камеру та комплекс склепінчастих і куполоподібних приміщень, побудованих із глиняної цегли, які датуються періодом 16-19 століття нашої ери в період султанату Фундж.

Археологи знайшли вишукані християнські фрески. Фото: Варшавський університет

Кілька кімнат прикрашені колекцією фресок, що демонструють християнські сцени із зображенням Христа, архангела Михаїла, Марії та зображень нубійського правителя. Твір супроводжують написи, в одному з яких кілька разів згадується цар Давид і просить Бога захистити місто.

"Він був одним із останніх правителів християнської Макурії, чиє правління знаменує собою початок кінця царства. З невідомих причин цар Давид напав на Єгипет, який у відповідь вторгся в Нубію, і Донгола була завойована вперше в своїй історії. Можливо, картина була створена, коли армія мамлюків наближалася до міста або брала його в облогу", — зазначають археологи.  

Нагадаємо, на Великдень Митрополит ПЦУ Епіфаній проведе службу в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі. Про час повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

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