На севере Судана археологи обнаружили изысканные христианские фрески: в чем их уникальность

Археологи нашли христианские фрески. Фото: Варшавский университет

Во время раскопок на территории древнего города Донгола на севере Судана археологи обнаружили христианские декоративные фрески.

Об этом пишет Heritage Daily.

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Археологи обнаружили изысканные христианские фрески. Фото: Варшавский университет

Несколько комнат украшены коллекцией фресок, которые демонстрируют христианские сцены с изображением Христа, архангела Михаила, Марии и изображение нубийского правителя. На фресках обнаружили надписи, в одной несколько раз упоминается царь Давид и просьба к Богу сохранить город.

"Он был одним из последних правителей христианской Макурии, чье правление знаменует собой начало конца царства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, в ответ вторгшийся в Нубию, и Донгола была завоевана впервые в своей истории. Возможно, картина была создана, когда армия мамлюков приближалась к городу или осаждала его", — отмечают археологи.

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