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На севере Судана археологи обнаружили изысканные христианские фрески: в чем их уникальность

10 апреля 2023 04:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Археологи нашли христианские фрески. Фото: Варшавский университет
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время раскопок на территории древнего города Донгола на севере Судана археологи обнаружили христианские декоративные фрески.

Об этом пишет Heritage Daily.

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Археологи обнаружили изысканные христианские фрески. Фото: Варшавский университет

Несколько комнат украшены коллекцией фресок, которые демонстрируют христианские сцены с изображением Христа, архангела Михаила, Марии и изображение нубийского правителя. На фресках обнаружили надписи, в одной несколько раз упоминается царь Давид и просьба к Богу сохранить город.

"Он был одним из последних правителей христианской Макурии, чье правление знаменует собой начало конца царства. По неизвестным причинам царь Давид напал на Египет, в ответ вторгшийся в Нубию, и Донгола была завоевана впервые в своей истории. Возможно, картина была создана, когда армия мамлюков приближалась к городу или осаждала его", — отмечают археологи.

Напомним, на Пасху Митрополит ПЦУ Эпифаний проведет службу в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре. О времени сообщат дополнительно, поскольку на Пасху в столице не отменят комендантский час.

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