Армія Сербії вирушила в напрямку Косова

Президент Сербії Александр Вучич. Фото: Reuters

На Балканах стає дедалі неспокійніше. Президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. Трапилося це внаслідок протестів, які виникли після муніципальних виборів на півночі Косова. Вучич наказав збройним силам рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією.

Про це повідомляє сербське видання Новости.

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Сербські ЗМІ пишуть, що такий наказ президент підписав через насильство, яке спеціальна поліція Альбіна Курті, прем’єра Косова, нібито чинить проти сербського народу у Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавічах.

Саме у цих містах на подвір'ях трьох муніципальних адмінбудівель зібралися серби на протести.

Сербські протестувальники бойкотували останні вибори у Косові, що відбулися 23 квітня, а їхні результати вважають нелегітимним. Не змогли домовитись і політики. Тож тепер етнічні серби хочуть завадити новим мерам-албанцям вступити на посади, хоч ті вже склали присягу напередодні.

Щоб не дозволити мерам увійти до муніципальних будівель, протестувальники збудували барикади, а в Лепосавичах поблизу адмінбудівлі муніципалітету було помічено важку техніку.

Косовська поліція, зі своєї сторони, почала розганяти протестувальників. Для цього вона застосувала сльозогінний газ. Очевидці стверджують, що на місці подій лунали постріли та вибухи світло-шумових гранат.