Армия Сербии отправилась в направлении Косово

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Reuters

На Балканах становится все более беспокойным. Президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Случилось это в результате протестов, возникших после муниципальных выборов на севере Косово. Учитель приказал вооруженным силам двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией.

Об этом сообщает сербское издание Новости.

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Сербские СМИ пишут, что такой приказ президент подписал из-за насилия, которое специальная полиция Альбина Курти, премьера Косово, якобы совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавичах.

Именно в этих городах во дворах трех муниципальных админпостроек собрались сербы на протесты.

Сербские протестующие бойкотировали прошедшие 23 апреля последние выборы в Косово, а их результаты считают нелегитимным. Не смогли договориться и политики. Теперь этнические сербы хотят помешать новым мэрам-албанцам вступить в должности, хотя те уже приняли присягу накануне.

Чтобы не позволить мэрам войти в муниципальные здания, протестующие построили баррикады, а в Лепосавичах вблизи админздания муниципалитета была замечена тяжелая техника.

Косовская полиция со своей стороны начала разгонять протестующих. Для этого она применила слезоточивый газ. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия раздавались выстрелы и взрывы светошумовых гранат.