Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow На пороге войны: армия Сербии отправилась в направлении Косово arrow

На пороге войны: армия Сербии отправилась в направлении Косово

26 мая 2023 20:47
- Зелинський Юрий
Армия Сербии отправилась в направлении Косово
Президент Сербии Александр Вучич. Фото: Reuters
- Зелинський Юрий

На Балканах становится все более беспокойным. Президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Случилось это в результате протестов, возникших после муниципальных выборов на севере Косово. Учитель приказал вооруженным силам двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией.

Об этом сообщает сербское издание Новости.

Читайте также:

Причины приведения армии в состояние боеготовности

Сербские СМИ пишут, что такой приказ президент подписал из-за насилия, которое специальная полиция Альбина Курти, премьера Косово, якобы совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавичах.

Именно в этих городах во дворах трех муниципальных админпостроек собрались сербы на протесты.

Сербские протестующие бойкотировали прошедшие 23 апреля последние выборы в Косово, а их результаты считают нелегитимным. Не смогли договориться и политики. Теперь этнические сербы хотят помешать новым мэрам-албанцам вступить в должности, хотя те уже приняли присягу накануне.

Чтобы не позволить мэрам войти в муниципальные здания, протестующие построили баррикады, а в Лепосавичах вблизи админздания муниципалитета была замечена тяжелая техника.

Косовская полиция со своей стороны начала разгонять протестующих. Для этого она применила слезоточивый газ. Очевидцы утверждают, что на месте происшествия раздавались выстрелы и взрывы светошумовых гранат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас