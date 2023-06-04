Турецькі миротворці вирушили у Косово на прохання НАТО

Турецькі миротворці. Фото: Google

Батальйон військовослужбовців Туреччини в неділю вирушив у Косово з миротворчою місією. Про це попросив Північноатлантичний Альянс.

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

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Подробиці

"Батальйон командос 65-ї механізованої піхотної бригади командування (місто Люлебургаз), який був направлений в регіон після подій у Косові, розпочав своє розгортання в Косові", — йдеться в повідомленні.

Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova’ya intikale başladı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uuCyGs7eV0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2023

Передісторія

На півночі Косова спалахнули протести після виборів нових мерів. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. Відомо, що 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Після цього президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово організує нові вибори на півночі. Про це заявив і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. За його словами, для цього серби мають відійти від місцевих рад та припинити протести.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стефанчук зустрівся у Туреччині з командирами "Азовсталі".