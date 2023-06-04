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На прохання НАТО: турецькі миротворці вирушили у Косово

4 червня 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Турецькі миротворці вирушили у Косово на прохання НАТО
Турецькі миротворці. Фото: Google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Батальйон військовослужбовців Туреччини в неділю вирушив у Косово з миротворчою місією. Про це попросив Північноатлантичний Альянс. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у Twitter.

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Подробиці

"Батальйон командос 65-ї механізованої піхотної бригади командування (місто Люлебургаз), який був направлений в регіон після подій у Косові, розпочав своє розгортання в Косові", — йдеться в повідомленні.

Передісторія

На півночі Косова спалахнули протести після виборів нових мерів. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. Відомо, що 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.

Після цього президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово організує нові вибори на півночі. Про це заявив і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. За його словами, для цього серби мають відійти від місцевих рад та припинити протести. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Стефанчук зустрівся у Туреччині з командирами "Азовсталі".

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