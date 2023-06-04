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По просьбе НАТО: турецкие миротворцы отправились в Косово

4 июня 2023 22:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Турецкие миротворцы отправились в Косово по просьбе НАТО
Турецкие миротворцы. Фото: Google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Батальон военнослужащих Турции в воскресенье отправился в Косово с миротворческой миссией. Об этом попросил Североатлантический союз.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

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Подробности

"Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады командования (город Люлебургаз), направленный в регион после событий в Косово, начал свое развертывание в Косово", — говорится в сообщении.

Предыстория

На севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере. Об этом заявил и премьер-министр Косово Альбин Курти. По его словам, для этого сербы должны отойти от местных советов и прекратить протесты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук встретился в Турции с командирами "Азовстали".

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