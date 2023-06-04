Турецкие миротворцы отправились в Косово по просьбе НАТО

Турецкие миротворцы. Фото: Google

Батальон военнослужащих Турции в воскресенье отправился в Косово с миротворческой миссией. Об этом попросил Североатлантический союз.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции в Twitter.

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"Батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады командования (город Люлебургаз), направленный в регион после событий в Косово, начал свое развертывание в Косово", — говорится в сообщении.

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/uuCyGs7eV0 — TC Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Июнь 4, 2023

Предыстория

На севере Косово вспыхнули протесты после выборов новых мэров. Протестующие атаковали миротворцев НАТО с применением зажигательных устройств и камнями в селе Звечан. Известно, что 30 итальянских и венгерских военных и более 50 сербов получили ранения.

После этого президент Косово Вьоса Османи подтвердила, что Косово организует новые выборы на севере. Об этом заявил и премьер-министр Косово Альбин Курти. По его словам, для этого сербы должны отойти от местных советов и прекратить протесты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Стефанчук встретился в Турции с командирами "Азовстали".