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На російського пропагандиста Красовського відкрили провадження за скандал у літаку

29 березня 2023 16:24
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Красовський буянив у бізнес-класі рейсу москва — Ташкент
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російська поліція розпочала перевірку дій колишнього глави "RT россия" Антона Красовського, який влаштував скандал у салоні літака компанії "Аерофлот".

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

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Деталі

Інцидент стався 4 березня на борту рейсу москва — Ташкент. Ще до вильоту літака з аеропорту Шереметьєво сусіди з бізнес-класу попросили Красовського, який голосно розмовляв телефоном, говорити тихіше. Пропагандист сприйняв цю вимогу як обурливу і вчинив гучний скандал.

Після кількох невдалих спроб вгамувати скандаліста бортпровідники викликали поліцію. Поліцейські зняли Красовського з рейсу, проте протокол оформляти не стали, обмежившись профілактичною бесідою. Офіційну перевірку дій Красовського поліція розпочала лише 13 березня — після того, як працівники "Аерофлоту" вдруге звернулися до правоохоронців.

За даними джерел телеграм-каналу, максимальне покарання, яке може загрожувати пропагандисту, — це адміністративна стаття за хуліганство та штраф у 500 рублів (близько 6,5 долара).

Реакція Красовського

Зі свого боку, Красовський відреагував на своє вигнання з літака постами в соцмережах "Аерофлот" має померти" і "Будьте ви прокляті, ви у@@@бки". Однак пізніше він видалив усі негативні повідомлення про авіакомпанію.

Антон Красовський - "Аерофлот"
Скріншот: Baza

Нагадаємо, колишній директор "RT росія" Антон Красовський прославився, зокрема, закликами топити та спалювати українських дітей "у смерекових хатах". За заклики до геноциду українців його було заочно засуджено українським судом до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також Красовський відзначився гучною публічною істерикою після падіння невідомого безпілотника в Коломні: пропагандиста смертельно налякало те, що інцидент стався неподалік його дачі.

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