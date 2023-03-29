На российского пропагандиста Красовского открыли дело за дебош в самолете
Российская полиция начала проверку действий бывшего главы "RT россия" Антона Красовского, устроившего дебош в салоне самолета компании "Аэрофлот".
Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.
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Подробности
Инцидент произошел 4 марта на борту рейса москва-Ташкент. Еще до вылета самолета из аэропорта Шереметьево соседи по бизнес-классу попросили Красовского, громко беседовавшего по телефону, говорить потише. Пропагандист счел это требование возмутительным и устроил шумный скандал.
После нескольких неудачных попыток унять скандалиста, бортпроводники вызвали полицию. Полицейские сняли Красовского с рейса, однако протокол оформлять не стали, ограничившись профилактической беседой. Официальную проверку действий Красовского полиция начала только 13 марта — после того, как сотрудники "Аэрофлота" вторично обратились к правоохранителям.
По данным источников телеграм-канала, максимальное наказание, которое может грозить пропагандисту, — это административная статья о хулиганстве и штраф в 500 рублей (около $6,5).
Реакция Красовского
Со своей стороны, Красовский отреагировал на свое изгнание из самолета постами в соцсетях "Аэрофлот" должен умереть" и "Будьте вы прокляты, вы у@@@бки". Однако позднее он удалил все негативные сообщения об авиакомпании.
Напомним, бывший директор "RT россия" Антон Красовский прославился, в частности, призывами топить и сжигать украинских детей "в смерековых хатах". За призывы к геноциду украинцев он был заочно осужден украинским судом и приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества.
Также Красовский отметился громкой публичной истерикой после падения неопознанного беспилотника в Коломне: пропагандиста смертельно перепугало то, что инцидент произошел недалеко от его дачи.