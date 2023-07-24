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На росТБ заборонили розповідати про атаку безпілотників на Москву, — ЗМІ

24 липня 2023 22:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На росТБ заборонили розповідати про атаку безпілотників на Москву, — ЗМІ
Дим внаслідок падіння БпЛА у Москві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російським телеканалам заборонили розповідати про атаку безпілотників на Москву. Співробітникам холдингу ВГТРК — "Росія-24" і "Москва-24", а також "РБК" та іншим регіональним каналам надіслали заборону за 15 хвилин до 11-годинного випуску новин.

Про це повідомляє The Insider.

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Заборона висвітлювати атаку БпЛА на Москву

"Довелося терміново міняти верстку за 15 хвилин до ефіру буквально, прибирати звідти всі кадри з очевидцями і наслідками, навіть загальні плани вулиць. І добивати хрон усім, чим вийде: якимись історіями міжнародними, які навіть не взяли б. Тему на "Росії-24" і на "Москві-24" прибрали і зі шпигеля", — розповіло джерело видання.

Співрозмовник The Insider каже, що на "РБК" був найдокладніший сюжет про атаку на Москву, однак все це довелося прибрати з ефіру.

Тему атаки БпЛА на Москву продовжили лише у вигляді коротких коментарів Міноборони і мера Москви Сергія Собяніна. 

Видання зазначає, що сюжети про атаку безпілотників на Крим показувати не забороняли. Багато телеканалів починали випуски з сюжету про це. 

Нагадаємо, у Москві близько четвертої ранку за київським часом почали лунати вибухи. Місцеві пабліки почали писати, що це атака українських безпілотників. 

Також ми писали, що у Москві впав ще один безпілотник. Про падіння апарату у російській столиці стало відомо о 09:30. 

Додамо, БпЛА, які атакували Москву в ніч проти понеділка 24 липня, цілилися безпосередньо по російському Міністерству оборони. Ці об'єкти розташовані в центрі Москви. Самі БпЛА запускалися з Росії місцевими партизанами.

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