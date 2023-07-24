На росТВ запретили рассказывать об атаке беспилотников на Москву, — СМИ

Дым в результате падения БпЛА в Москве. Фото: соцсети

Российским телеканалам запретили рассказывать об атаке беспилотников на Москву. Сотрудникам холдинга ВГТРК — "Россия-24" и "Москва-24", а также "РБК" и другим региональным каналам прислали запрет за 15 минут до 11-часового выпуска новостей.

Об этом сообщает The Insider.

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Запрет освещать атаку БпЛА на Москву

"Пришлось срочно менять верстку за 15 минут до эфира буквально, убирать оттуда все кадры с очевидцами и последствиями, даже общие планы улиц. И добивать хрон всем, чем получится: какими-то историями международными, которые даже не взяли бы. Тему на "России-24" и на "Москве-24" убрали и со шпигеля", — рассказал источник издания.

Собеседник The Insider говорит, что на "РБК" был самый подробный сюжет об атаке на Москву, однако все это пришлось убрать из эфира.

Тему атаки БпЛА на Москву продолжили только в виде кратких комментариев Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина.

Издание отмечает, что сюжеты об атаке беспилотников в Крым показывать не запрещали. Многие телеканалы начинали выпуски с сюжета об этом.

Напомним, в Москве около четырех утра по киевскому времени прозвучали взрывы. Местные паблики начали писать, что это атака украинских беспилотников.

Также мы писали, что в Москве упал еще один беспилотник. О падении аппарата в столице стало известно в 09:30.

Добавим, БпЛА, атаковавшие Москву в ночь на понедельник 24 июля, целились непосредственно по российскому Министерству обороны. Эти объекты расположены в центре Москвы. Сами БпЛА запускались из России местными партизанами.