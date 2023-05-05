На росТВ облаяли матом Держдуму за "антидронових орлів"

"Ви що несете, мразі?" — обурився пропагандист Гаспарян. Скріншот: "Соловйов. Live"

Ведучий "Соловьев.Live" Армен Гаспарян нецензурно розкритикував ідею заступника голови комітету Держдуми з оборони Олексія Журавльова використовувати для захисту від українських дронів дресованих орлів.

"Орнітологів підключили: можна навчити орлів збивати дрони чи ні? Хлопці, ви що, зовсім @@@бобо всі? У вас взагалі мізки якісь є? Вас у якому вигляді зачали батьки? Які орли, до @@@дреної фені, ви що верзете, мразі ви кончені?! — розкричався пропагандист у прямому ефірі.

Читайте також:

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, після атаки дронів на Кремль 3 травня Олексій Журавльов цілком серйозно запропонував російській армії дресирувати орлів, щоб вони могли відбивати атаки українських безпілотників.

До генерування божевільних ідей також приєднався відомий депутат-фрик Анатолій Вассерман, який запропонував боротися із дронами за допомогою сітки-рабиці.

Також 5 травня глава російського МЗС Сергій Лавров, виступаючи на саміті ШОС, звинуватив в атаці БПЛА на Кремль колективний Захід.

"Зрозуміло, що без відома західних господарів київські терористи не могли здійснити атаку на Кремль", — заявив Лавров.