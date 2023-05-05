На росТВ обругали матом Госдуму за "антидроновых орлов"
Ведущий "Соловьев.Live" Армен Гаспарян нецензурно раскритиковал идею заместителя главы комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева использовать для защиты от украинских дронов дрессированных орлов.
"Орнитологов подключили: можно обучить орлов сбивать дроны или нет? Ребят, вы че, совсем, что ли, @@@бобо все? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы, к е@@@реней фене, вы че несете, мрази вы конченные?!" — раскричался пропагандист в прямом эфире.
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Напомним, после атаки дронов на Кремль 3 мая Алексей Журавлев на полном серьезе предложил российской армии дрессировать орлов, чтобы они могли отбивать атаки украинских беспилотников.
К генерированию безумных идей также присоединился известный депутат-фрик Анатолий Вассерман, предложивший бороться с дронами с помощью сетки-рабицы.
Также 5 мая глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на саммите ШОС, обвинил в атаке БпЛА на Кремль коллективный Запад.
"Понятно, что без ведома западных хозяев киевские террористы не могли совершить атаку на Кремль", — заявил Лавров.