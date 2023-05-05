На росТВ обругали матом Госдуму за "антидроновых орлов"

"Вы че несете, мрази?" — возмутился пропагандист Гаспарян. Скриншот: "Соловьев.Live"

Ведущий "Соловьев.Live" Армен Гаспарян нецензурно раскритиковал идею заместителя главы комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева использовать для защиты от украинских дронов дрессированных орлов.

"Орнитологов подключили: можно обучить орлов сбивать дроны или нет? Ребят, вы че, совсем, что ли, @@@бобо все? У вас вообще мозги какие-нибудь есть? Вас в каком виде зачали родители? Какие орлы, к е@@@реней фене, вы че несете, мрази вы конченные?!" — раскричался пропагандист в прямом эфире.

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Напомним, после атаки дронов на Кремль 3 мая Алексей Журавлев на полном серьезе предложил российской армии дрессировать орлов, чтобы они могли отбивать атаки украинских беспилотников.

К генерированию безумных идей также присоединился известный депутат-фрик Анатолий Вассерман, предложивший бороться с дронами с помощью сетки-рабицы.

Также 5 мая глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на саммите ШОС, обвинил в атаке БпЛА на Кремль коллективный Запад.

"Понятно, что без ведома западных хозяев киевские террористы не могли совершить атаку на Кремль", — заявил Лавров.