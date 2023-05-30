На росТВ почали приховувати реальні масштаби атаки БпЛА по Москві
Після сьогоднішньої ранкової атаки дронами по Москві російські федеральні телеканали почали масово приховувати реальні наслідки ударів. На росТВ тепер повідомляють, що російська ППО "відпрацювала на всі 100%".
Про це повідомляють росЗМІ.
Що сказали на росТВ
Зазначається, що провідні російські телеканали припинили згадувати дані про кількість безпілотників, які відрізняються від інформації Міноборони.
Повідомляється, що у ранкових випусках новин на федеральних каналах атака на Москву висвітлювалася докладно. Проте згодом тональність висвітлення подій зазнала серйозних змін.
Як "журналісти" РФ приховують реальну інформацію про атаку Москви
Відтак, у випуску о 9:00 журналіст "Першого каналу" з посиланням на "повідомлення ЗМІ" говорив, що дронів могло бути "близько 20". Проте вже у випуску новин о 12:00 цитувалася лише інформація Міноборони, яка повідомила про те, що під час атаки на столицю було задіяно вісім безпілотників. Інформацію про десятки дронів у випуску назвали "чутками", які "множилися в інтернеті".
У випуску новин "Першого каналу" за 12 годин також містилася оцінка дій Міноборони. "Нашим військовим вдалося запобігти серйозним наслідкам цієї терористичної атаки", – сказав ведучий.
Ще більш категорична була ведуча Олеся Лосєва у політичному ток-шоу "Час покаже" перед денним випуском новин. "Приводів для занепокоєння немає, наше ППО відпрацювало на всі сто відсотків", - сказала Лосєва.
У випусках НТВ (о 10:00) та "Росії 1" (о 11:00) відразу цитувалося тільки повідомлення Міноборони, що з'явилися на стрічках приблизно о 9:30. Деякі припущення журналісти зробили від свого імені. Зокрема, на "Росії 1" журналісти зазначили, що до будинків у Москві, ймовірно, врізалися ті безпілотники, які, за даними Міноборони, втратили керування через придушення російськими системами радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.
Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".
Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.
Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.