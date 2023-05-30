На росТВ почали приховувати реальні масштаби атаки БпЛА по Москві

Провідний російський телеканал "Перший канал". Фото: росЗМІ

Після сьогоднішньої ранкової атаки дронами по Москві російські федеральні телеканали почали масово приховувати реальні наслідки ударів. На росТВ тепер повідомляють, що російська ППО "відпрацювала на всі 100%".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що провідні російські телеканали припинили згадувати дані про кількість безпілотників, які відрізняються від інформації Міноборони.

Повідомляється, що у ранкових випусках новин на федеральних каналах атака на Москву висвітлювалася докладно. Проте згодом тональність висвітлення подій зазнала серйозних змін.

Як "журналісти" РФ приховують реальну інформацію про атаку Москви

Відтак, у випуску о 9:00 журналіст "Першого каналу" з посиланням на "повідомлення ЗМІ" говорив, що дронів могло бути "близько 20". Проте вже у випуску новин о 12:00 цитувалася лише інформація Міноборони, яка повідомила про те, що під час атаки на столицю було задіяно вісім безпілотників. Інформацію про десятки дронів у випуску назвали "чутками", які "множилися в інтернеті".

У випуску новин "Першого каналу" за 12 годин також містилася оцінка дій Міноборони. "Нашим військовим вдалося запобігти серйозним наслідкам цієї терористичної атаки", – сказав ведучий.

Ще більш категорична була ведуча Олеся Лосєва у політичному ток-шоу "Час покаже" перед денним випуском новин. "Приводів для занепокоєння немає, наше ППО відпрацювало на всі сто відсотків", - сказала Лосєва.

У випусках НТВ (о 10:00) та "Росії 1" (о 11:00) відразу цитувалося тільки повідомлення Міноборони, що з'явилися на стрічках приблизно о 9:30. Деякі припущення журналісти зробили від свого імені. Зокрема, на "Росії 1" журналісти зазначили, що до будинків у Москві, ймовірно, врізалися ті безпілотники, які, за даними Міноборони, втратили керування через придушення російськими системами радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські ЗМІ повідомили про гучний вибух у Москві. У вибуху вони звинуватили безпілотники.

Додамо, за інформацією керівника російського військово-технічного центру "Царські вовки" Олексія Рогозіна, під час атаки на Москву були використані невідомі раніше безпілотники з аеродинамічною схемою "качка".

Теоретична дальність польоту таких дронів — від 400 до 1000 кілометрів. Орієнтовна вартість одного такого безпілотника — усього 20-30 тисяч доларів США.

Росіяни визнали, що протидіяти таким дронам за допомогою систем радіоелектронних систем приглушення неможливо, єдиний спосіб боротьби — це лише збивання.