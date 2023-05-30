На росТВ начали скрывать реальные масштабы атаки БпЛА по Москве

Ведущий российский телеканал "Первый канал". Фото: росСМИ

После утренней атаки дронами по Москве российские федеральные телеканалы начали массово скрывать реальные последствия ударов. На росТВ теперь сообщают, что российская ПВО "отработало на все 100%".

Об этом сообщают росСМИ.

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Отмечается, что ведущие российские телеканалы перестали упоминать данные о количестве беспилотников, отличных от информации Минобороны.

Сообщается, что в утренних новостных выпусках на федеральных каналах атака на Москву освещалась подробно. Однако впоследствии тональность освещения событий претерпела серьезные изменения.

Как "журналисты" РФ скрывают реальную информацию об атаке Москвы

Следовательно, в выпуске в 9:00 журналист "Первого канала" со ссылкой на "сообщение СМИ" говорил, что дронов могло быть "около 20". Однако уже в выпуске новостей в 12:00 цитировалась только информация Минобороны, которая сообщила о том, что во время атаки на столицу было задействовано восемь беспилотников. Информацию о десятках дронов в выпуске назвали "слухами", которые "умножались в интернете".

В выпуске новостей "Первого канала" за 12 часов также содержалась оценка действий Минобороны. "Нашим военным удалось предотвратить серьезные последствия этой террористической атаки", - сказал ведущий.

Еще более категорична была ведущая Олеся Лосева в политическом ток-шоу "Время покажет" перед дневным выпуском новостей. "Поводов для беспокойства нет, наше ПВО отработало на все сто процентов", — сказала Лосева.

В выпусках НТВ (в 10:00) и "России 1" (в 11:00) сразу цитировалось только сообщения Минобороны, появившиеся на лентах примерно в 9:30. Некоторые предположения журналисты сделали от своего имени. В частности, на "России 1" журналисты отметили, что в дома в Москве, вероятно, врезались те беспилотники, которые, по данным Минобороны, потеряли управление из-за подавления российскими системами радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.

По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".

Теоретическая дальность полета таких дронов – от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника – всего 20-30 тысяч долларов США.

Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только избиение.