На росТВ начали скрывать реальные масштабы атаки БпЛА по Москве
После утренней атаки дронами по Москве российские федеральные телеканалы начали массово скрывать реальные последствия ударов. На росТВ теперь сообщают, что российская ПВО "отработало на все 100%".
Об этом сообщают росСМИ.
Что сказали на росТВ
Отмечается, что ведущие российские телеканалы перестали упоминать данные о количестве беспилотников, отличных от информации Минобороны.
Сообщается, что в утренних новостных выпусках на федеральных каналах атака на Москву освещалась подробно. Однако впоследствии тональность освещения событий претерпела серьезные изменения.
Как "журналисты" РФ скрывают реальную информацию об атаке Москвы
Следовательно, в выпуске в 9:00 журналист "Первого канала" со ссылкой на "сообщение СМИ" говорил, что дронов могло быть "около 20". Однако уже в выпуске новостей в 12:00 цитировалась только информация Минобороны, которая сообщила о том, что во время атаки на столицу было задействовано восемь беспилотников. Информацию о десятках дронов в выпуске назвали "слухами", которые "умножались в интернете".
В выпуске новостей "Первого канала" за 12 часов также содержалась оценка действий Минобороны. "Нашим военным удалось предотвратить серьезные последствия этой террористической атаки", - сказал ведущий.
Еще более категорична была ведущая Олеся Лосева в политическом ток-шоу "Время покажет" перед дневным выпуском новостей. "Поводов для беспокойства нет, наше ПВО отработало на все сто процентов", — сказала Лосева.
В выпусках НТВ (в 10:00) и "России 1" (в 11:00) сразу цитировалось только сообщения Минобороны, появившиеся на лентах примерно в 9:30. Некоторые предположения журналисты сделали от своего имени. В частности, на "России 1" журналисты отметили, что в дома в Москве, вероятно, врезались те беспилотники, которые, по данным Минобороны, потеряли управление из-за подавления российскими системами радиоэлектронной борьбы.
Напомним, ранее мы писали, что российские СМИ сообщили о громком взрыве в Москве. Во взрыве они обвинили беспилотников.
По информации руководителя российского военно-технического центра "Царские волки" Алексея Рогозина, во время атаки на Москву были использованы неизвестные ранее беспилотники с аэродинамической схемой "утка".
Теоретическая дальность полета таких дронов – от 400 до 1000 километров. Ориентировочная стоимость одного такого беспилотника – всего 20-30 тысяч долларов США.
Россияне признали, что противодействовать таким дронам с помощью радиоэлектронных систем приглушения невозможно, единственный способ борьбы — это только избиение.